Erdoğan’ın tavrı, 'Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa elini keserim' diyen Peygamberimizin tavrıdır! Bu irade o eli keser

Sebahattin Ayan İstanbul

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 Ocak 2014’te imam hatip liselerinin 100. kuruluş yıl dönümünde sarfettiği, “Çok açık net söylüyorum. Evlatlarımdan bir tanesi yolsuzluğa karışsın, evlatlıktan reddederim” sözlerinin hakkını veriyor. Çeyrek asırlık iktidarında her türlü yolsuzluğa ve vurguna karşı amansız bir mücadele veren ve geçmiş iktidarların ayıplarını temizleyen Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, fon krizinde de gereğini yapıyor. Erdoğan’ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında öncelik vatandaşların haklarını korumaya ve birikimlerinin istismar edilmesini önlemeye verilirken, manipülatif işlemlerle milletin altın terine çökenlerin malvarlığı donduruldu. Fon soruşturmasına adı karıştığı için partideki görevinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ise mal varlığına tedbir konuldu.

ENSELERİNE ÇÖKÜLÜYOR

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 76 şüpheliden 45’i tutuklanırken, dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Yolsuzluklara bulaşanlara pozitif ayrımcılık döneminin kapandığını, AK Parti’ye yanaşmış olmanın kimseyi dokunulmaz kılmadığını belirten uzmanlar, Erdoğan iktidarında, dünya görüşüne bakılmaksızın hırsızlığa bulaşan herkesten hesap sorulduğunu belirtti. Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan 27. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi:

AK PARTİ GEREĞİNİ YAPIYOR

“Şunun özellikle altını çizelim: Cumhurbaşkanımız yıllar önce, “Siyasetin tek limanı ahlaktır” ifadesini kullanmıştı. Bu söz, bizim için adeta bir yol haritası niteliğindeydi. Yani siyasi figürlerin tamamının ahlaki bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Dolayısıyla AK Parti çatısı altında bulunan hiç kimse, toplum tarafından ahlaksızlık olarak nitelendirilebilecek herhangi bir işin, faaliyetin veya uygulamanın içerisinde olamaz. Şu anda kamuoyunun tartıştığı konular her ne ise bunlar elbette hukuki açıdan ne gerekiyorsa yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız ‘Evladım da olsa ben bu işin asla önünü açmam’ diyerek, yanlışın üzerine gidileceğini açıkça ortaya koymuştur. Parti ‘AK’ ismini de buradan almaktadır. Partimiz içerisinde herhangi bir yolsuzluk, usulsüzlük veya yanlışlık varsa, buna yönelik sorgulayıcı ve hukuki mekanizmalar mutlaka işletilir. Bugün de yapılan budur. Keşke diğer siyasi partiler ve siyasi adresler de bu konuda aynı hassasiyeti gösterebilse. Hırsızlığı, arsızlığı veya usulsüzlüğü sahiplenen, aleni ve belgeli iddialar karşısında dahi bunları aklamaya çalışan bir siyasi anlayış yerine ‘Varsa herhangi bir yanlış, ucu kime dokunursa dokunsun gereği yapılır’ anlayışının hâkim olması gerekir. Bizim yapmamız gereken de tam olarak bu. Eski bir Bakanımız ve genel başkan yardımcımızla ilgili kamuoyunda bir tartışma ortaya çıktı gereği yapıldı. Herkesin buradan ders çıkarması gerekir.”

ADALET TERAZİSİNDE HERKES EŞİT

İlahiyatçı Yazar Ahmet Tahiroğlu da, şunları söyledi: “Mesele kimin hakkında soruşturma açıldığı değil, hukukun makam sahibine de vatandaşa da aynı mesafede durup duramadığıdır. Kamu emaneti nedir ve o emanete kim sahip çıkacaktır? Kur’an-ı Kerim’de ‘Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder’ buyurulmaktadır. İslam’ın adalet anlayışında makam, mevki, soy, servet ve yakınlık hakkın önüne geçemez. Peygamber Efendimiz’in Mahzûmoğulları’ndan bir kadınla ilgili olayda ortaya koyduğu ölçü de açıktır; İtibarlı olanla zayıf olan arasında hukuk bakımından ayrım yapılamaz! Çünkü adalet, yakınlık tanımaz. Adaletin terazisinde makamın, soyadının, siyasetin veya servetin ayrı bir ağırlığı yoktur. ‘Bizden olan’ ile ‘bizden olmayan’ arasında hukuk farkı bulunamaz. Ancak bugün yapılması gereken ne peşin hüküm vermek ne de siyasi yakınlık sebebiyle iddiaları görmezden gelmektir. Doğru olan, hakikatin ortaya çıkarılmasını istemektir. Çünkü mesele yalnızca bir kişinin serveti değil, devlete ve millete duyulan güvendir; yetimin hakkı, emeklinin alın teri, memurun maaşı ve vergisini ödeyen vatandaşın hakkıdır. Devlet makamlarının imtiyaz kapısı mı yoksa emanet makamı mı olduğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın farklı dönemlerde yolsuzlukla mücadele ve yakınları dahil herkesin hesap verebilir olması gerektiği yönündeki sözleri ortadadır.”