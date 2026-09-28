Ali Karahasanoğlu noktayı böyle koydu: “Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir! AK Parti’nin farkını görün”

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “AK Parti’de iddiada bile anında istifa, YP’de üzerine yatma!” başlıklı bugünkü köşe yazısında gündemdeki fon soruşturması ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkındaki iddiaları karşılaştırdı.

Karahasanoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı fon tartışmalarında gündeme geldikten sonra AK Parti'deki idari görevlerinden ayrılmasına dikkat çekerek, iddiaların hiçbir ayrıntısı göz ardı edilmeden araştırılması gerektiğini yazdı.

“Kuruşuna kadar hepsi iade edilmeli”

Fon işlemlerinden elde edildiği öne sürülen yüksek kazançlara ilişkin soru işaretlerinin aydınlatılmasını isteyen Karahasanoğlu, olayda kasıt bulunup bulunmadığının ve işlemlerin arkasında başka kişilerin olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirtti.

Karahasanoğlu, usulsüz şekilde elde edilmiş bir kazanç bulunması halinde bunun korunamayacağını savunarak, “Kuruşuna kadar, hepsi iade edilmeli” görüşünü ısrarla vurguladı.

Yeni Partili vekil hakkındaki 5 milyon dolarlık iddiayı hatırlattı

Karahasanoğlu daha sonra Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in adının geçtiği 5 milyon dolarlık “iş takibi” iddiasına dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerde, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde “iş takibi” yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme ve daha sonra paranın iadesine ilişkin yazışmalar bulunduğu bildirildi.

Karahasanoğlu, yazısında bu dosya karşısında Yeni Parti yönetimi ile muhalif medyanın yeterli tepkiyi göstermediğini dile getirerek “Nerede istifa?” sorusunu yöneltti.

“Kızımız Fatıma da olsa...”

Karahasanoğlu yazısının sonunda kendi yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Kızımız Fatıma da olsa... Cezası ne ise kesilir.”

Bununla birlikte iddiaların arkasında bir manipülasyon veya kurgu bulunması ihtimalinin de araştırılması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'iddiaların tüm yönleriyle ve tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşturulmasını istediği' açıklamasını önemli bulduğunu yazdı.

Karahasanoğlu, yazısını AK Parti ile muhalefetin yolsuzluk iddialarına yaklaşımının karşılaştırılması gerektiğini savunarak “Sonra AK Parti’nin farkını görünüz” sözleriyle tamamladı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>