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Siyaset Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!
Siyaset

Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!

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Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!

Yanında yetiştiği BBP Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, “Müslümanların iktidarına engel oldunuz dedirtmemek için size destek vereceğiz” diyerek Refah-Yol Hükümeti’nin kurulmasına destek vermesiyle anılırken, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasına neden olan süreci değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu’nun “Başörtüsü yasağını çözdük’ diyerek gurur duydunuz. Başörtülü bakanınız milleti soydu” şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

Azgın seküler laikçilerin bile söylemediği bir sözü söylemekten çekinmeyen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyada her kesimden vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Bunlardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Emine Battal, Anahtar Parti Genel Başkanı’na; “Yolsuzluğu eleştirmek yerine meseleyi kimlik tartışmasına çekmek isteyenlere de gün doğdu! Başörtüsü yasağının kaldırılması bir hak ve özgürlük meselesiydi. Bir bakan hakkındaki yolsuzluk soruşturması ise hukuk ve kamusal kaynakların korunması meselesi. Her meseleyi ait olduğu yerde tartışmak bu kadar zor olmamalı. Sapla samanı birbirine karıştırmayın!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Yorumlar

Cabbar

Baş örtüsüz olsaydı başı açıklarmı soymuş olacaktı??? Başörtüsü ne alaka hırsız hırsızdır kim olursa olsun.
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