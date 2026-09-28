Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!

Azgın seküler laikçilerin bile söylemediği bir sözü söylemekten çekinmeyen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyada her kesimden vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Bunlardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Emine Battal, Anahtar Parti Genel Başkanı’na; “Yolsuzluğu eleştirmek yerine meseleyi kimlik tartışmasına çekmek isteyenlere de gün doğdu! Başörtüsü yasağının kaldırılması bir hak ve özgürlük meselesiydi. Bir bakan hakkındaki yolsuzluk soruşturması ise hukuk ve kamusal kaynakların korunması meselesi. Her meseleyi ait olduğu yerde tartışmak bu kadar zor olmamalı. Sapla samanı birbirine karıştırmayın!” ifadeleriyle tepki gösterdi.