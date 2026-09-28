Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Yaklaşmanın cezası ölüm veya hapis Hindistan hükümeti, hem adadaki kabile üyelerini modern hastalıklardan korumak hem de insanların can güvenliğini sağlamak amacıyla adanın çevresinde 5 deniz millik bir yasaklı bölge uyguluyor. Ancak bu yasaklara rağmen adaya ulaşmaya çalışanlar oldu. Kasım 2018'de Hristiyanlığı yaymak amacıyla adaya kaçak yollarla çıkan Amerikalı misyoner John Allen Chau, kabile üyelerinin oklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.