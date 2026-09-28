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Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

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Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Hint Okyanusu'nun ortasında yer alan ve dış dünyayla iletişime tamamen kapalı olan Kuzey Sentinel Adası’na sadece yaklaşmanın cezası bile ölüm.

#1
Foto - Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Yaklaşık 60 kilometrekarelik bu küçük adada yaşayan topluluk, gezegendeki dış dünyadan en izole kalmış insan grubu olarak biliniyor. Tarım yapmayı bilmeyen, balıkçılık ve avcılıkla beslenen halk, kendi ürettikleri ok, yay ve zıpkınları kullanıyor.

#2
Foto - Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Hatta kendiliğinden ateş yakmayı bilmedikleri, doğada çıkan yangınlardan elde ettikleri korları saklayarak ateşi muhafaza ettikleri tahmin ediliyor. Adada tam olarak kaç kişinin yaşadığı bilinmezken, tahminler nüfusun 50 ila 200 arasında olduğunu gösteriyor. Dilleri ise hala deşifre edilebilmiş değil.

#3
Foto - Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Yaklaşmanın cezası ölüm veya hapis Hindistan hükümeti, hem adadaki kabile üyelerini modern hastalıklardan korumak hem de insanların can güvenliğini sağlamak amacıyla adanın çevresinde 5 deniz millik bir yasaklı bölge uyguluyor. Ancak bu yasaklara rağmen adaya ulaşmaya çalışanlar oldu. Kasım 2018'de Hristiyanlığı yaymak amacıyla adaya kaçak yollarla çıkan Amerikalı misyoner John Allen Chau, kabile üyelerinin oklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

#4
Foto - Yabancıların gitmesi yasak: Bu adaya yaklaşmanın cezası ölüm!

Tarihte tek bir istisna var Kabileyle tarihte barışçıl temas kurabilen tek kişi Hintli kadın antropolog Madhumala Chattopadhyay oldu. Chattopadhyay, suya bıraktığı hindistan cevizleriyle kabile üyelerinin kıyıya kadar gelmesini sağladı ancak o bile adanın iç kısımlarına ayak basamadı.

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