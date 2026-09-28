Yıldız Holding'de üst düzey atama: Yönetim Kuruluna iki yeni isim!

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları alanlarındaki birikimiyle Erdem Erkul, uluslararası finans, kurumsal yönetim ve aile şirketleri alanlarındaki deneyimiyle Neslihan Tonbul, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Erkul, lisans eğitimini işletme, yüksek lisans eğitimini Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında tamamladı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi ve e-Devlet alanında yapan Erkul, akademik çalışmaları kapsamında University of Massachusetts bünyesindeki National Center for Digital Government'ta doktora araştırmacısı olarak bulundu. Harvard Kennedy School'da kamu politikaları, inovasyon ve girişimcilik alanlarında eğitimlere katılan Erkul, London School of Economics'te (LSE) Technological Disruption programını tamamladı.

Profesyonel kariyerinde Microsoft Türkiye ve Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde çeşitli üst düzey görevler üstlenen Erkul, 2014-2018 yılları arasında Samsung Electronics Türkiye'de Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü ve şirket sözcüsü olarak görev yaptı.

Erkul, kariyeri boyunca teknoloji yatırımları, dijital dönüşüm, inovasyon, kamu-özel sektör işbirlikleri ve uluslararası teknoloji ekosistemleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Ayrıca, 2021'de yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler alanında faaliyet gösteren Cerebrum Tech'i kuran Erkul, şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Yataş Grup'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Erkul, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor ve DEİK Yönetim Kurulu'nda yer alıyor.

Türkiye Bilişim Vakfında yönetim görevleri bulunan Erkul, Forbes Technology Council üyesi ve Mayıs 2024'ten bu yana Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görev yaparken, DIGITALEUROPE'da da Türkiye'nin teknoloji ekosistemini temsil ediyor.

Tonbul da Rutgers Üniversitesi'nden Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında en yüksek dereceyle mezun oldu. Tonbul, yüksek lisansını The Fletcher School of Law and Diplomacy-Tufts Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Ekonomisi alanlarında tamamladı.

Öte yandan 1983-2008 yılları arasında The Irving Trust Company, The Bank of New York ve BNY Mellon gibi uluslararası finans kuruluşlarında New York ve İstanbul'da üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Tonbul, son olarak Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'ni kapsayan Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

Tonbul, 2008'den bu yana Türkiye'nin önde gelen holding ve kurumlarında yönetim kurulu üyeliklerini üstlenirken, kurumsal yönetim ve finans alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Zelanda Kalkınma Ajansı'na (NZTE) danışmanlık yapan Tonbul, Harvard Business School’da eğitim aldı ve Boston merkezli CFEG ile aile şirketleri yönetimi konusunda uzmanlaştı.

Tonbul, 2017'den bu yana Koç Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak aile şirketleri yönetimi ile etki yatırımcılığı ve sürdürülebilirlik konularında ders veriyor.

Ayrıca EBRD bünyesinde kadın girişimcilere mentörlük yapan Tonbul, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği kapsamında genç kadınların şirket yönetim kurullarına hazırlanmasına destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'de farklı alanlardan gelen bilgi ve uzmanlığın yönetim kurulu çalışmalarına katkısını önemsediklerini belirtti.

Tütüncü, "Erdem Bey ve Neslihan Hanım'ın farklı sektör ve coğrafyalarda edindikleri birikimin Yönetim Kurulumuza farklı bakış açıları kazandıracağına inanıyorum. Kendilerine aramıza hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.