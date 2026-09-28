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Gündem Fon soruşturması ile ilgili tedbir iddiasına yalanlama! İlave yeni bir tedbir kararı bulunmuyor
Gündem

Fon soruşturması ile ilgili tedbir iddiasına yalanlama! İlave yeni bir tedbir kararı bulunmuyor

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Fon soruşturması ile ilgili tedbir iddiasına yalanlama! İlave yeni bir tedbir kararı bulunmuyor

Fon soruşturmasında yeni adli işlemler ve gözaltılar yaşanırken, sosyal medyada ve bazı sitelerde dolaşan “Soruşturmada 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yeniden tedbir konuldu” şeklindeki iddialar yalanlandı.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, “Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı.” şeklinde basında dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Adli makamlarca alınmış ilave-yeni bir tedbir kararı bulunmamaktadır” denildi.

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