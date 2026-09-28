Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Baden-Württemberg Çevre Bakanlığı ve karınca uzmanı Manfred Verhaagh'ın verdiği bilgilere göre Tapinoma magnum şimdiye kadar eyalette yaklaşık 90 belediyede tespit edildi. Bölgenin karıncalar için elverişli olan nispeten Akdeniz iklimine ve Ren Ovası'ndaki bazı kumlu topraklara sahip olması, yayılımı kolaylaştıran faktörler arasında gösteriliyor. En dikkat çekici örneklerden biri ise Karlsruhe-Neureut'ta bulunuyor. Almanya'nın en büyük Tapinoma magnum kolonisi olduğu düşünülen süper koloni yaklaşık 100 hektarlık bir alana yayılmış durumda. Uzmanlara göre bölgede milyarlarca karınca bulunuyor olabilir. Bunların büyük bölümü yer altında yaşarken yaklaşık yüzde 20'sinin yüzeyde bulunduğu tahmin ediliyor.