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Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

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Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Almanya’da son dönemde yayılım alanı genişleyen Tapinoma magnum adlı karınca türü ile uzun süredi zor durumda. Bazı belediyeleri harekete geçirdi. Kaldırımlardan bahçelere, parklardan yerleşim alanlarına kadar birçok noktada yoğun olarak görülen karıncalarla mücadele için farklı yöntemler uygulanmaya başlandı. Karlsruhe’de belediye ekipleri, karıncaların bulunduğu sokak ve alanlarda 110 derece sıcaklıktaki suyla çalışma yürütüyor.

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Foto - Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Karlsruhe şehrinin Neureut bölgesinde belediye ekipleri, karıncalarla mücadele etmek için 110 derece sıcaklıktaki suyla sokakları yıkıyor. Özel araçlarla sokak, meydan ve parklarda çalışma yapan ekipler, sıcak suyu taşların arasındaki boşluklara ve kumlu zemine uyguluyor.

#2
Foto - Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Baden-Württemberg Çevre Bakanlığı ve karınca uzmanı Manfred Verhaagh'ın verdiği bilgilere göre Tapinoma magnum şimdiye kadar eyalette yaklaşık 90 belediyede tespit edildi. Bölgenin karıncalar için elverişli olan nispeten Akdeniz iklimine ve Ren Ovası'ndaki bazı kumlu topraklara sahip olması, yayılımı kolaylaştıran faktörler arasında gösteriliyor. En dikkat çekici örneklerden biri ise Karlsruhe-Neureut'ta bulunuyor. Almanya'nın en büyük Tapinoma magnum kolonisi olduğu düşünülen süper koloni yaklaşık 100 hektarlık bir alana yayılmış durumda. Uzmanlara göre bölgede milyarlarca karınca bulunuyor olabilir. Bunların büyük bölümü yer altında yaşarken yaklaşık yüzde 20'sinin yüzeyde bulunduğu tahmin ediliyor.

#3
Foto - Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Karıncaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerde sorun yalnızca açık alanlarla sınırlı kalmıyor. Bazı evlerin ve terasların da çok sayıda karıncadan etkilendiği belirtiliyor. Eßrich, yoğunluğun arttığı noktalarda elektrikli süpürge veya yaygın olarak kullanılan karınca yemlerinin yeterli olmayabildiğini söyledi.

#4
Foto - Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı

Uzmanlar, karınca yoğunluğunun bazı bölge sakinlerinin günlük yaşamını da olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor. Karınca uzmanı Verhaagh, Pfalz bölgesinde yaşayan bir kadının yaşadığı sorunlar nedeniyle evini satarak Tenerife'ye taşındığını aktardı. Karlsruhe Eğitim Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Başkanı Andreas Martens ise bazı kişilerin evlerini uzun süre yalnız bırakmak istemediğini, uyku sorunları yaşayabildiğini ve durumun psikolojik açıdan da zorlayıcı olabildiğini söyledi. Belediyeler karıncalarla mücadelede farklı yöntemlerden yararlanıyor. Karınca yemleri ve profesyonel haşere kontrolünün yanı sıra sıcak su uygulaması da bunlardan biri. Karıncalarla mücadele belediyeler açısından önemli bir maliyet de oluşturuyor.

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