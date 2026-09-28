Almanya'da hızla yayılıyor: 100 hektarlık bir alana yayılmış! Belediye sokakları sıcak suyla yıkamaya başladı
Almanya’da son dönemde yayılım alanı genişleyen Tapinoma magnum adlı karınca türü ile uzun süredi zor durumda. Bazı belediyeleri harekete geçirdi. Kaldırımlardan bahçelere, parklardan yerleşim alanlarına kadar birçok noktada yoğun olarak görülen karıncalarla mücadele için farklı yöntemler uygulanmaya başlandı. Karlsruhe’de belediye ekipleri, karıncaların bulunduğu sokak ve alanlarda 110 derece sıcaklıktaki suyla çalışma yürütüyor.