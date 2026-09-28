Fon soruşturmasında 4. dalga: 10 şüpheliye adli işlem, 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması yeni operasyonlarla derinleşiyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.

İki şirketin yönetim kurulu mercek altında

Soruşturmanın yeni ayağında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan isimler hakkında işlem başlatıldı.

Toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Destek Faktoring'de 4 gözaltı

Adli kaynakların verdiği bilgilere göre Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

Aynı şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Orhan Aksüt'ün ise arandığı bildirildi.

Özata Denizcilik'te 2 isim gözaltında

Operasyonun Özata Denizcilik ayağında ise Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı.

İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Böylece 4. dalga kapsamında hakkında işlem başlatılan 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, 4 şüpheli aranıyor.

Para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor

Soruşturmanın yalnızca şirketlerdeki görevlerle sınırlı olmadığı, şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının da ayrıntılı şekilde araştırıldığı öğrenildi.

Şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri mercek altına alınırken, bu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle olası bağlantıları da inceleniyor.

Savcılığın özellikle fon hareketleri, sermaye piyasası işlemleri ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali hareketlerin izini sürdüğü belirtildi.

Soruşturma genişleyerek sürüyor

Adli kaynaklar, soruşturmanın maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Fon soruşturmasında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da çok sayıda şirket yöneticisi ve piyasa aktörü hakkında adli işlem yapılmıştı. Son 4. dalgayla birlikte soruşturmanın Destek Faktoring ve Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyelerine uzanması dikkat çekti.