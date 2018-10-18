TMMOB şaibe yaygarasına erken başladı! Yine karanlık provokasyon

Toplumu kışkırtmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), yeni bir provokasyona daha imza attı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi, yeni bir kışkırtma tezgahını ortaya koyan TMMOB’a bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası, 24 Haziran seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışarak, YSK’nın açıkladığı kesin sonuçların şaibeli olduğu yalanını öne sürdü.

“Odaların kendi kulvarına dönmesinin zamanı geldi geçiyor”

TMMOB’un sindirme politikası nedeniyle ismini vermek istemeyen, ancak TMMOB ve bağlı odaların kendi işleri dışında ülke istikrarını bozmaya yönelik açıklamalarından rahatsız olan bir oda üyesi, “Kanun gereği üye olmak zorunda olduğumuz odalar, ne yazık ki sürekli ülke menfaatleri ve istikrar karşıtı açıklamalarla gündeme geliyor.

Bu da bizleri son derece rahatsız ediyor. Binlerce vatanına, milletine bağlı oda üyesi varken, oda yönetimini ele geçirmiş marjinal bir kesim, sürekli alanı dışında her konuda provokatif açıklamalar, eylemler yapıyor.

Odaların bu tavırlarından binlerce mühendis muzdarip durumda. Artık odaların kendi kulvarına dönmesinin zamanı geldi de geçiyor bile” görüşünü ifade etti.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın yaptığı açıklamalar vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Gazetemizi arayan vatandaşlar, “Bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız seçimlerle ilgilendikleri kadar, kendi alanlarıyla ilgilenseydiler de dünya standartlarında yazılım mühendislerimiz olsaydı. Dünya standartlarında milli arama motorlarımız olsaydı. Maalesef odaların siyasetçilerden rol kapma hevesi yüzünden, mühendislerimizin de, mimarlarımızın da, bilgisayar mühendislerinin de hali ortadadır. Dolayısıyla herkesi kendi alanında işini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Düzmece raporla seçimlere gölge düşürmeye çalıştılar!

Bilgisayar Mühendisleri Odası; Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), seçim süreçleri ve sonuçlarına ilişkin görüşlerini, BMO SEÇSİS Çalışma Grubunca Mart 2017’de hazırlanan “Her Yönüyle SEÇSİS” isimli düzmece bir raporla açıkladı.

Raporda BMO, “Çalışma grubumuz, 24 Haziran seçimleri sonrasında da çalışmalarını sürdüren SEÇSİS Çalışma Grubu, YSK’nın 4 Temmuz 2018’de yayımladığı kesin seçim sonuçlarının “veri bütünlüğü” açısından irdelenmesi amacıyla verilerin doğrulanması ve veri tutarlılığına yönelik bir veri analizi çalışması yapmış, bu çalışmanın belgeye dayalı sonuçlarını içeren ‘24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları Veri Analizi’ başlıklı kapsamlı raporunu 4 Ekim 2018’de yayımlamıştır.

Odamızın Mart 2017’de hazırladığı ‘Her Yönüyle SEÇSİS’ raporunda ‘Sandık sonuç tutanaklarının sisteme girişi sırasında hatalı girişleri en aza indirecek, daha kapsamlı geçerlilik kontrollerinin yapılması (örneğin sandıktaki seçmen sayısından belli oranda az/çok oy sayısı, geçersiz oy sayısının seçmen sayısının belli bir oranından daha çok olması/olmaması vb.) sağlanmalıdır’ denilerek veri girişi sırasında yapılabilecek hatalar, kaydırmalar risk olarak tanımlanmış; bu gibi hataları en aza indirecek kapsamlı geçerlilik kontrollerinin yapılması için YSK’ya somut önerilerde bulunulmuştur.

Raporumuzda ve kamuoyu açıklamalarımızda vurgulanan tüm bu önerilere karşın YSK’nın gereken önlemleri almadığı, toplumsal gerilim ve ekonomik bunalım ortamında iktidar tarafından alınan kararla düzenlenen ‘baskın seçim’in rüzgârına kapıldığı görülmektedir” ifadeleriyle, 24 Haziran seçimleri üzerinde şaibe oluşturulmaya, önümüzdeki yerel seçimler öncesi de gerginlik atmosferine zemin hazırlamaya çalıştı.