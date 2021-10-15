Tiyatroya gideceğinize bu habere tıklayın! Sputnik’ten ‘Taliban’ sahtekârlığı

Rusya'nın haber organı Sputnik, Taliban'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği üst düzey ziyareti duyururken, Afganistan'ın yeni yönetimi için, "Terör örgütü" ifadesini kullandı. Aynı Sputnik, Taliban Rusya ile görüştüğü zaman, "Taliban heyeti" demişti. Sputnik'in ikiyüzlü tavrı tepkilere neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Rus medya organının tepki çeke tutumu da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Tiyatroya falan gitmeye gerek yok. Bunları seyredin, kahkahalarla gülün, başka yapılacak bir şey yok. Biraz eşelersek, daha önce de yıldız koydukları vardır, ama işlerine gelince, Rusya'ya ziyaret veya Rus yetkililerle bir görüşme olduğu zaman o yıldız uçup gidiyor. Türkiye'ye geldiği zaman yıldız yine konuyor.

Biz de diyoruz ki, sizin demenizle terör örgütü olunmaz. Taliban 15 Ağustos'ta işi devraldı. Bugüne dek kimseyi öldürmedi. Ama Moskova'da hala PKK'nın bürosu var. O PKK Türkiye'de 30 bin, 40 bin insanın katilidir. Suriye'de güvenlik amacıyla bulunan askerimize, polisimize kurşun sıkan teröristleri destekleyen Rusya'dır.

Sputnik dürüst gazetecilik yapmak istiyorsa, rezil olmak istemiyorsa, insanların kendilerine tiyatro yerine okuyup gülmelerini istemiyorsa, ciddi bir internet sitesi olmak istiyorsa; böyle abuk subuk işler yapmayı bıraksın, ciddi olsun. O yıldızı okurların görmediğini, Akit TV'nin bunu ifşa etmeyeceğini zannediyorsa yanılıyor. Artık Akit TV'si var, yeniakit.com.tr'si var, bunların maskelerini indiriyor. Böyle meydanı boş bulup da, işstediğiniz zaman Taliban'ı terör örgütü göstereceksiniz, Rusya ile görüşecekse, Çin ile görüşecekse, "Taliban ABD'ye haddini bildiren bir grup" diye takdim edeceksiniz. Kusura bakmasınlar, sahtekarlıkları böyle meydana çıkar.

Çıkın söyleyin ya... "Taliban Türkiye ile görüşse de terör örgütüdür, Rusya ile görüşse de terör örgütüdür" deyin, eyvallah.