Tiyatro paraları bakın kime gidiyor! Desteği devletten alıyorlar oyu Ekrem'e istiyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı ‘özel tiyatro desteklerinden’ aslan payı Türk aile ve toplum yapısına zarar veren +18’lik oyunlara giderken, desteği AK Parti iktidarından alan yandaş tiyatrocular CHP’ye çalışmakta sakınca görmüyor. 14-28 Mayıs seçimleri öncesi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini ilan eden şarkıcı Burhan Şeşen’in tiyatrocu eşi Gizem Duman Şeşen, defalarca bakanlık desteği almasına rağmen kişisel hesabından Ekrem İmamoğlu propagandası yapıyor.

AK Parti'den besleniyor CHP'ye çalışıyor!

Sözde ‘sanat’ adı altında her türlü ahlaksızlığı sergileyen ve Kültür Bakanlığı’ndan aldıkları nakdi desteklerle keselerini dolduran tiyatrocular, iki yüzlülükte sınır tanımıyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarına bağlı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı “özel tiyatro destekleri”nden aslan payını alan yandaş tiyatrocuların CHP’ye çalıştığı ortaya çıktı. Bakanlık desteklerinden defalarca faydalanan ‘Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’ sorumlularından Gizem Duman Şeşen’in açık açık Ekrem İmamoğlu propagandası yaptığı öğrenildi.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nce düzenlenen “MYK ‘Oyun Yazarlığı Standardı’ Çalıştayı” ile MYK “Tiyatro Eğitmenliği Standardı” Çalıştayı ve 18-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Van Festivali” için bakanlıktan destek alan yandaş tiyatrocu Şeşen’in, Murat Kurum’un adaylığının olduğunun belli olduğu 6 Ocak’ta, “İmamoğlu’na çiçekleri yollamaya başlayın” şeklinde destek tweeti attığı belirlendi.

Şeşen’in skandal paylaşımı, “Desteği devletten alıyorlar oyu Ekrem’e istiyorlar” yorumlarını beraberinde getirdi.

Bakana ve yardımcısına 'helal'!

İmamoğlu’na destek vermekte beis görmeyen Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü Kurul Üyesi Gizem Duman Şeşen, 14 Kasım 2023’te yaptığı paylaşımında ise kendilerine bakanlığın musluğunu açan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya teşekkür etmişti.

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Bakan Ersoy ve Yardımcısı Mumcu’yu etiketleyen CHP sempatizanı Şeşen, “Beklenen haber geldi:) Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan bazı makam değişiklikleri faydasını göstermeye başladı. Başvuru yapan herkes destek aldı. Davası devam edenler, önceki yıllarda sansüre uğrayanlar. Helal” diyerek, bakanlığın kendilerine her türlü desteği sağladığını açıkça itiraf etmişti.

Müstehcen oyuna sahip çıktı!

İmamoğlu sempatizanı Gizem Duman Şeşen’in sorumlusu olduğu Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, CHP’li Mersin'de Tarsus Belediyesi'nin ücretsiz olarak halkla buluşturduğu, 'müstehcen' olduğu ve 'dini değerlere hakaret' edildiği gerekçesiyle tepki çeken "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" isimli tiyatro oyunu üzerinden AK Parti’ye nefret kusmuştu. Tiyatro Derneği’nin açıklamasını kendi resmi hesaplarından paylaşan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, “AKP iktidarı sanata ve sanatçıya saldırmaya devam ediyor. Siyasal İslam'ın gereklerine göre ülkeyi şekillendirmeye çalışan AKP, başta kadınlar olmak üzere çocuklara, bilime ve sanata düşmanlığı bir görev edinmiş durumda. Yasaklamalar, sansürler, kısıtlamalar, fetvalar, dinsel referanslar ve siyasal baskılar ile sanatımızı üretemez hale gelmemizi hedefliyorlar. Kabul etmiyoruz, boyun eğmiyoruz!” açıklamasını sahiplenmişti.

Kocası da bay Kemal'e çalıştı

Öte yandan, Gizem Duman Şeşen’in şarkıcı eşi Burhan Şeşen de 14-28 Mayıs seçimleri öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, “İnsanca yaşamak ve sevdiklerimin geleceği için oyum Kılıçdaroğlu’na…” diyerek, oyunun rengini belli etmişti.