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Tiyatro ile çocuklara dokunuyorlar

Elazığ’da 40 kişilik oyuncu kadrosu bulunan bir tiyatro atölyesi zaman zaman şehirde tarihi oyunları sergilerken, kent merkezine uzak köylerede gönüllü olarak giderek çocukların yüzlerini güldürüyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:51
Tiyatro ile çocuklara dokunuyorlar

Elazığ’da 40 kişilik oyuncu kadrosu bulunan bir tiyatro atölyesi zaman zaman şehirde tarihi oyunları sergilerken, kent merkezine uzak köylerede gönüllü olarak giderek çocukların yüzlerini güldürüyor. ilk defa canlı olarak tiyatro izleme fırsatı yakalayan çocuklar, sahnelenen çocuk oyunları ile mutlu oluyor.


2011 yılında Mahmut Yıldırım tarafından kurulan Almila Tiyatro Atölyesi, 20 ana ve 20 genç kadro olmak üzere 40 kişilik ekiple tiyatro sevenlerin yanı sarı çocukların yüzünü güldürüyor.Geneldetarihi dönem oyunları sergileyen tiyatro atölyesi,köy köy gezerek hayatında hiç tiyatro izlemeyen çocuklara ulaşıyor. Köylerde çocuk oyunları sergileyen atölye, küçük seyircilerinden tam not alıyor. Bu kapsamda atölyeArıcak’ın Bukardi Beldesine giderekdünya klasiklerinden Bremen Mızıkacılarımasalını oynadı. Hayatında ilk defa canlı tiyatro izleyen öğrenciler doyasıya eğlendi. Ardından sahneye çıkan öğrenciler, tiyatro ekibi ile çalan müzik eşliğinde dans etti.


Tiyatroyu beğendiğini dile getiren çocuklardan Elanur Özçelik, “Çok güzel bir duygu. Heyecan verici bir şeydi. Daha önce hiç izlemedim. İlk defa izliyorum ve çok beğendim. Bir daha gelmelerini istiyorum. Yine tiyatro ile bizi güldürsünler” dedi.


Tiyatronun çok güzel olduğunu aktaran çocuklardan Galip Açmaz,“Yine gelmelerini isterim. Heyecanlıydı ve çok güldük. İlk defa izledim ve çok eğlendim. Arkadaşlarımızla çok güldük” diye konuştu.


2011 yılında kurulduklarını belirten Tiyatro Atölyesinin Genel Sanat Yönetmeni MahmutYıldırım, “Genelde profesyonele yakın oyunlar oynuyoruz. Fakat biz sanatın yüzüne inanıp, gidilmeyen yerlere gitmek ve ulaşılmayan çocuklara ulaşmak için çabamız var. Geçen yılda bunu yaptık. Hacivat Karagöz meddah gösterisi ile mahalle mahalle, köy köy gezdik. Bu senede biz sanatın gücüne inanarak tiyatroya gitmemiş çocuklara tiyatroyu götürmek amacıyla yola çıktık. Bugün ki durağımız Arıcak’ın Bukardi beldesiydi. Elazığ merkeze 2,5 saatlik bir yol. Ama biz geldik. Buradaki çocuklarla bir bütün olduk. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek için geldik. Güzel de bir oyun oldu çok eğlendik. Bunlar sonraki duraklarımızda yine köyler ve mecralar olacak. Biz Elazığ merkezde sanatımız devam ettirmek ile yükümlüyüz. Dönem ve güncel oyunlar oynuyoruz. Çocuk oyunlarıyla da ulaşılmayan yerlere ulaşıp, çocukların yüzündeki gülümsemeyi alıp, tekrar evimize geri dönüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:51
  1. sanat
  2. sergi

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