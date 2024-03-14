Tarihin en büyük deniz felaketinin başrolündeki Titanik, yeniden yapılıyor. Milyarder iş insanı Titanik'in bir kopyasını inşa etmek için kolları sıvadı.

Batmaz denilen ve daha ilk seferine çıktıktan beş gün sonra bir buz dağına çarparak tarihin en trajik kazasını yaşayan Titanik, milyarder iş insanı tarafından kopyalanacak.

Madencilikten servet kazanan milyarder Clive Palmer, Titanik'in bir kopyasını inşa etme planlarını yeniden başlattı.

Maden patronu Clive Palmer, geminin orijinalinden çok daha üstün olacağını belirtti. Avustralyalı iş insanı Palmer, Titanik II planlarını ilk kez 2012'de duyurmuştu ardından 2018'de çalışmalara başlamış ancak bu defa COVID salgını nedeniyle girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Şimdi yeniden ünlü geminin yapılması için çalışmalara başlayan ünlü milyarder şunları söyledi: "Titanik'i yapmak, evde oturup paramı saymaktan çok daha eğlenceli."

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Titanik'in ilk yolculuğunu da Haziran 2027'de yapması planlanıyor.

Gemi, balo salonu, yüzme havuzu ve hamamıyla birlikte orijinal gemiyle aynı iç mekana ve kabin düzenine sahip olacak.

835 kabinin neredeyse yarısı, 1900'lü yıllara uygun giyinmeye teşvik edilecek birinci sınıf yolculara ayrılacak. Üçüncü sınıf yolculara, tıpkı orijinal gemide olduğu gibi, ortak yemek salonundaki uzun masalarda güveç ve püre ikram edilecek, ancak diğer yemekler de mevcut olacak.

Palmer'ın heveslendiği Titanik, dünya tarihinin en trajik kazalarından birinde yer aldı. Atlantik'te bir buzdağına çarpan gemi, 15 Nisan 1912'de battı ve tahminen 1.500 yolcu ve mürettebat öldü.

James Cameron'ın yönetmenliğinde, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in rol aldığı Titanik filminde de bu üzücü kaza yeniden canlandırıldı. Film, 1997'de gişe rekorları kırarken Oscar'a da damga vurdu.

Özellikle filmden sonra geminin enkazına ilgi daha da arttı ve geçtiğimiz yıllarda OceanGate Expeditions isimli bir şirket Titan isimli araçlarla turistleri geminin enkazına götürdüğü yeni bir tur başlattı. Ancak kimilerinin Titanik laneti dediği bir facia yaşandı.

18 Haziran 2023'te şirketin araçlarından biri kaybolarak tüm dünyanın gündemine oturdu. Keşif aracının içinde OcenGate'in CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder maceracı Hamish Harding, Fransız denizaltı pilotu Paul Henri Nargeolet, Shahzada Dawood ve Suleman Dawood yer alıyordu.

Araç günlerce arandı, arama-kurtarma çalışmaları sırasında sesler geldiği söylenmesi umut olurken bir yandan da sadece birkaç saat için yetecek oksijen miktarı da endişeleri artırdı ve günler sonra aracın patladığı bildirildi.