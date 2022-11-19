Tırnak üstü soyulması: Tırnak eti soyulması hangi vitamin eksikliği belirtisidir? Tırnak eti soyulması neden olur? Tırnak eti soyulması için krem

Tırnak eti soyulması hangi vitamin eksikliği belirtisidir? sıkça araştırılan bir konudur. Çatlak ve soyulmuş kütikül derisinin görünümünü kimse sevmez. İster bir randevuda olun, ister bir iş toplantısında veya bu nedenle, günlük yaşamınızda bile, tırnakların etrafındaki pul pul cilde bakmak oldukça rahatsız edici olabilir. Yaşlanma en erken ellerde kendini gösteriyor. Ellerimiz, güneş ışınları ve çevresel faktörlere en fazla maruz kalan uzvumuz olduğu için yaşlanma süreci hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Normal tırnak şekli: Bilmemiz gereken ilk şey tırnaklarımızın yapısıdır.

Tırnak etinin soyulması, özellikle ellerinizle yemek yerken veya suyla temas ettiğinde ağrılı olabilir. Sadece yüz derileriyle değil, aynı zamanda vücudun diğer en sık maruz kalan kısımları olan parmak ve ayak tırnaklarının etrafındaki deri ile ilişkili cilt soyulmasından muzdarip hastalarla sık sık karşılaşılmaktadır.

Tırnak etlerinin soyulmasındaki en mühim etken cildin kuruluğudur. Cildin yağ ve su dengesini alt üst eden bu kuruluk, deri üzerinde gittikçe kalınlaşır ve rahatsızlık hissi uyandırır.

TIRNAK ETİ SOYULMASININ BAŞLICA NEDENLERİ;

Tırnak eti soyulması neden olur?

1- Kansızlık

2- Vitamin eksikliği

3- Cilt hastalıkları

4- Kozmetik ürünler

5- Tırnak yeme

TIRNAK ETİ SOYULMASINA ETKİLİ ÇÖZÜMLER -

- Evde temizlik yapacağınız zaman ellerinize deterjan değmemesi için eldiven kullanmalısınız.

- Kuaförde maniküre gidiyorsanız, kullanılan aletlerin hijyenik olmasına dikkat etmelisiniz.

Ellerinizi yıkamadan önce tırnak kenarlarınızı yumuşak bir fırçayla temizleyin.

- Vazelin sürmek, tırnak eti soyulmasına iyi gelecektir.

- Yağlı asetonlar tercih etmelisiniz.

TIRNAK ETİ SOYULMASI İÇİN BAKIM ÖNERİSİ

İlk önce ellerinizi ılık su içerisinde 4-5 dakika bekletin. Ellerinizde yumuşama hissettiğiniz zaman bir keski, tırnak makası yardımıyla soyulmuş olan deriyi şeytan tırnaklarından temizleyin. Tırnak kenarlarındaki etli yerlerin nemlenmesi için krem kullanın ve nazikça masaj uygulayın. Ayrıca gliserin içine yarım limon suyu sıkın. Bu karışımı ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın. Temiz bir eldiven taktıktan sonra 1 gece boyunca ellerinizi bu şekilde bekletin.

Böylelikle tırnak etleriniz güçlenecek ve beslenecektir.

Tırnak eti soyulması Hangi vitamin eksikliği?

Yetersiz B, A, E ve C vitamini alımı cilt sağlığını etkileyerek tırnak eti soyulmasına ve cildin kuru, pullu ve pürüzlü hale gelmesine neden olabilir. Vücuttaki beslenme yetersizliği ciltte, saçta ve tırnaklarda değişikliklere yol açabilir.

Tırnak eti kalkması

Ağrı ve irinle birlikte tırnak eti soyulması bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir. Ve soyulmaya şişlik, kızarıklık ve kaşıntı eşlik ettiğinde, mantar enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir. Her iki durumun da bir doktor tarafından uygun şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Tırnak kenarındaki etlerin yarılması

Ağrı ve irinle birlikte tırnak eti soyulması bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir. Ve soyulmaya şişlik, kızarıklık ve kaşıntı eşlik ettiğinde, mantar enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir. Her iki durumun da bir doktor tarafından uygun şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Tırnak Eti Soyulması İçin Hangi Doktora / Bölüme Gidilir?

Tırnak eti soyulması yaşayanların hastanelerin dermatoloji servisindeki dermatolog uzmanlarına başvurması gerekir.

Tırnağın yanında et çıkması- Tırnak kütikül neden olur?

Kütikül, tırnak plağının üzerinde bir film olarak gelişen şeffaf / beyaz "pullu" dokudur. Bu ölü doku güvenle çıkarılabilir. Çoğu insanın kütikül olarak bahsettiği şey aslında eponychium'dur. Bu canlı doku, tırnak plağı ile cilt arasında bir sızdırmazlık oluşturur.

Tırnak dipleri neden kanar?

Tırnak altı kanamalar genellikle el ve ayak parmaklarının ezilmesine neden olan kazalar yüzünden meydana gelmektedir. Bu durumlarda kan trınak plağı içerisine keratin proteinleri arasında geçmekte ve trnata renk değişimie neden olmaktadır.

Tırnak dipleri neden çatlar?

Aşırı güneşe ve soğuğa maruz kalmak ya da deterjanlı sular nedeniyle tırnak etlerinde çatlama ve kuruma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu aşırı kuruluk ve hasar tırnak etlerinde istenmeyen soyulmalara davetiye çıkarıyor.

Tırnakların grileşmesi

Gri tırnaklar, vücuttaki hayati organların yeterli oksijen almak için mücadele ettiğini gösteren bir demir eksikliğinin uyarı işareti olabilir. Ancak tırnaklarda renk değişikliği, düzenli sigara kullanımı, mantar enfeksiyonları veya aşırı temizlik ürünleri kullanımından da kaynaklanabilir.

Tırnak eti yaraları nasıl Geçer?

Bol su tüketin. C vitaminin iyileştirici etkisi nedeniyle tırnak etlerinizi ovabilirsiniz. Manikür esansında tırnak etlerini kesmek yerine itmeyi tercih edin. Tırnak etini nemlendirmek açısından badem yağı, jojoba yağı, çay ağacı yağı gibi esansiyel yağlar uygulanılabilir.

Tırnak kenarı yarılması

Tırnak kenarları neden yarılır?

Tırnak kenarı yarılması ile ilgili görsel sonucu

Tırnak eti soyulmasında en önemli etken cilt kuruluğu ve C vitamini eksikliği gelmektedir. Eğer çok fazla tırnak eti soyulması şikayetiniz varsa mutlaka doktora başvurup kan testi sonucu değerlendirilmesi gerekebilir.

Ellerim yaşlı eli gibi ne yapmalıyım?

El nasıl gençleşir?

El gençleşmesinde, yağ enjeksiyonu, dolgular (kalsiyum hidroksiapatit-radiesse, hyaluronikasit), lazer tedavileri, skleroterapi gibi yöntemler ve bunların kombinasyonları kullanılabilir.