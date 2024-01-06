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Yerel TIR'ın lastiğine çarpan otomobil alev alev yandı
Yerel

TIR'ın lastiğine çarpan otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 03:35:00 -
TIR'ın lastiğine çarpan otomobil alev alev yandı

Ankara'nın Evren ilçesinde, otoyolda TIR'ın parçalanmış lastiğine çarpan otomobil, alev alev yandı. Olayda kimse yaralanmazken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu, Solakuşağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan İ.G.G. yönetimindeki otomobil, TIR'ın parçalanmış lastiğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motorundan alevler yükselmeye başlarken, sürücü İ.G.G., aracı durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücünün yaralanmadığı olay sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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