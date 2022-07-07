TIR'ın damperi üst geçide takıldı

Kaza, Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FK 917 plakalı Uğur Kır yönetimindeki Ford marka hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. Açılan damper otoyolda bulunan üst geçide çarptı. Damper çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, TIR'ın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazada kimse yara almazken otoyol trafiği tek şeride düşürülerek trafik akışı sağlandı. Kazayı gören vatandaşlar ise sokağa dökülerek kazayı film izler gibi seyretti. Olay yerine gelen kurtarma aracı, TIR'ın üst geçitte asılı kalan damperini asılı kaldığı yerden indirdi. Kaza sebebiyle Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde her iki istikamette de trafik oluştu.

Vatandaşlar çimlere oturdu film izler gibi kazayı izledi

Otoyolda gerçekleşen kaza sonrası damperin üst geçide çarpma sesini duyan vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar, TIR'ın üst geçitte asılı kalan damperini saatlerce izledi izledi.

TIRın damperi üst geçide takıldı, vatandaşlar film izler gibi izledi



Kazayı görev vatandaş Özkan Kaya, “Ben köpek gezdiriyordum yüksek bir ses geldi. Ben koştum damperi açık gördüm. Vurduktan sonra damper ileriye gitmiş. Olay anında yanımda köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Allah'tan arkada araç yoktu, bir araca sadece taşlar düştü. Can kaybı ve yaralanma olmadı.” dedi.