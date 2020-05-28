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Aktüel

Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:52:47 -
Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda girmeye çalışan kişi yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen M.K'nin kullandığı 81 ABC 477 plakalı tırda kamera sistemleriyle yapılan rutin saha kontrolü sırasında çekici ile rüzgarlık arasında gizlenen kişiyi tespit etti.

Ekipler, şahsı bulunduğu yerden çıkartarak işlemleri için müdürlük binasına getirdi.

Aramada üzerinden kimlik çıkan kişinin B.Ç. (39) olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

B.Ç. ve M.K. hakkında Pasaport Kanunu'na muhalefet ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı.

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