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Yaşam Tırdan dökülen mazot faciaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi!
Yaşam

Tırdan dökülen mazot faciaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi!

Yeniakit Publisher
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tırdan yola dökülen mazot, sürücülere zor anlar yaşattı. İzmir Yolu Karacaoba mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar peş peşe kaza yaptı. Yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 10 araç kazaya karıştığı kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken, trafiğin kitlendiği anlar da dron ile kaydedildi.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz alınamayan tırdan yakıt dökülmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı.

 

Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, dron ile havadan görüntülendi.

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