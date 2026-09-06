İstanbul Yenibosna'da öğrencilere mobilya indirimi

Üniversitelerin açılmasıyla ev kurma hazırlığına başlayan öğrenciler, yeni atanan memurlar ve evlilik hazırlığındaki çiftler için İstanbul Yenibosna’daki mobilyacılar çarşısında özel indirim kampanyası başlatıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler ve üniversite öğrencileri, yeni evlerine taşınma telaşına girdi. Bu süreçte onlara yardımcı olmak amacıyla Yenibosna'daki mobilya esnafı, büyük bir indirim kampanyası başlatma kararı aldı.

Kampanyada büyük indirimler sunuluyor

Yeni eğitim-öğretim yılı ve tayin döneminin başlamasıyla birlikte öğretmen ve öğrencilerin mobilya ihtiyaçları artarken, esnaf da bu duruma kayıtsız kalmadı. İstanbul Yenibosna'daki bir mobilya alışveriş merkezi, özel paketler sunarak fiyatları piyasa değerinin çok altında belirledi. Abdurrahman Sözen, “Kampanyamız dâhilinde 55 bin TL'lik ürün setimizi 28 bin TL'ye düşürdük” diyerek, bu fırsattan yararlanmak isteyenleri acele etmeleri konusunda uyardı.

İndirimler dikkat çekiyor

Kadir Öztaş ise, “109 bin TL değerindeki geniş mobilya paketimizi 58 bin TL’ye kadar indirdik. Öğrencilerimiz ve tayin olan öğretmenlerimiz için sıfır eşyaları ikinci el fiyatına sunuyoruz” dedi. Mobilya alışverişine gelen Hasene Kayıkçı, buradaki indirimlerden memnun kaldığını belirtirken, Ferdi Işık da öğrenci arkadaşlarına eşya almak için geldiklerini ve fiyatların uygun olduğunu ifade etti.