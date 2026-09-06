  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü Üsküdar Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi Boğaz’da büyük yıkım! Ünlü isimlerin taşınmazları da listede Traktörler kent merkezine girdi! Miçotakis’in konuşması öncesi Selanik karıştı Askeri yerleşkeye İHA’larla saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var! S-400 düğümünde kritik gelişme! Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından yeni formül 1200 banka hesabına el konuldu! Derbi öncesi yasa dışı bahse büyük operasyon Bilal Erdoğan ilk kez anlattı: Tankların önüne biz geçeriz Dev derbide Beşiktaş fırtınası
Yerel İstanbul Yenibosna'da öğrencilere mobilya indirimi
Yerel

İstanbul Yenibosna'da öğrencilere mobilya indirimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Yenibosna'da öğrencilere mobilya indirimi

Üniversitelerin açılmasıyla ev kurma hazırlığına başlayan öğrenciler, yeni atanan memurlar ve evlilik hazırlığındaki çiftler için İstanbul Yenibosna’daki mobilyacılar çarşısında özel indirim kampanyası başlatıldı.

Üniversitelerin açılmasıyla ev kurma hazırlığına başlayan öğrenciler, yeni atanan memurlar ve evlilik hazırlığındaki çiftler için İstanbul Yenibosna’daki mobilyacılar çarşısında özel indirim kampanyası başlatıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler ve üniversite öğrencileri, yeni evlerine taşınma telaşına girdi. Bu süreçte onlara yardımcı olmak amacıyla Yenibosna'daki mobilya esnafı, büyük bir indirim kampanyası başlatma kararı aldı.

 

Kampanyada büyük indirimler sunuluyor

Yeni eğitim-öğretim yılı ve tayin döneminin başlamasıyla birlikte öğretmen ve öğrencilerin mobilya ihtiyaçları artarken, esnaf da bu duruma kayıtsız kalmadı. İstanbul Yenibosna'daki bir mobilya alışveriş merkezi, özel paketler sunarak fiyatları piyasa değerinin çok altında belirledi. Abdurrahman Sözen, “Kampanyamız dâhilinde 55 bin TL'lik ürün setimizi 28 bin TL'ye düşürdük” diyerek, bu fırsattan yararlanmak isteyenleri acele etmeleri konusunda uyardı.

 

İndirimler dikkat çekiyor

Kadir Öztaş ise, “109 bin TL değerindeki geniş mobilya paketimizi 58 bin TL’ye kadar indirdik. Öğrencilerimiz ve tayin olan öğretmenlerimiz için sıfır eşyaları ikinci el fiyatına sunuyoruz” dedi. Mobilya alışverişine gelen Hasene Kayıkçı, buradaki indirimlerden memnun kaldığını belirtirken, Ferdi Işık da öğrenci arkadaşlarına eşya almak için geldiklerini ve fiyatların uygun olduğunu ifade etti.

Gözler TBMM'ye çevrilmişti! Hurda teşviki ve ÖTV indiriminde son durum ne?
Gözler TBMM'ye çevrilmişti! Hurda teşviki ve ÖTV indiriminde son durum ne?

Otomotiv

Gözler TBMM'ye çevrilmişti! Hurda teşviki ve ÖTV indiriminde son durum ne?

AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim
AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim

Ekonomi

AJet’ten yeni kampanya! Yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim

6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!
6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!

Ekonomi

6 binden fazla ürün, yüzde 50’ye varan indirim! Okul zili çalmadan ihtiyaçlar kapıda!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23