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Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler

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Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler

ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında gerçekleştirilen "LOC-NESS" adlı sıra dışı araştırma projesi kapsamında bilim insanları, küresel ısınmayla mücadele için okyanusa devasa miktarda sodyum hidroksit saldı. Maine Körfezi'nde deniz suyunun alkali seviyesini artırarak atmosferdeki karbondioksit emilimini hızlandırmayı amaçlayan bu tehlikeli deney, çevre koruma ajanslarının sıkı denetimi altında yürütüldü. Geleceğin iklim krizine karşı geliştirilen bu alternatif ve sarsıcı yöntem, bilim dünyasını ikiye böldü.

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Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaleti açıklarında, atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmaya yönelik kritik bir bilimsel çalışma yürütüldü. Maine Körfezi’nde yer alan Wilkinson Havzası'nda, Cape Cod kıyılarına yaklaşık 61 kilometre mesafede gerçekleştirilen deneyde, deniz suyunun alkali seviyesi artırılarak okyanusun atmosferden daha fazla karbondioksit soğurması hedeflendi. Projeye dair ilk veriler, İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen Ocean Sciences Meeting kapsamında kamuoyuna duyuruldu.

#2
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler

"LOC-NESS" adı altında hayata geçirilen araştırma çerçevesinde bilim insanları, kütlece yaklaşık yarı yarıya sodyum hidroksit ihtiva eden özel bir karışımı 6 saat süreyle denize saldı.

#3
Foto - Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler

Yaygın olarak kostik soda ismiyle bilinen sodyum hidroksitin yüksek alkali yapısı nedeniyle, söz konusu uygulama ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) resmi onayı ve denetimi altında tamamlandı.

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