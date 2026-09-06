Sebebi herkesi şaşırttı! Denize tam 62 bin litre soda döktüler
ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında gerçekleştirilen "LOC-NESS" adlı sıra dışı araştırma projesi kapsamında bilim insanları, küresel ısınmayla mücadele için okyanusa devasa miktarda sodyum hidroksit saldı. Maine Körfezi'nde deniz suyunun alkali seviyesini artırarak atmosferdeki karbondioksit emilimini hızlandırmayı amaçlayan bu tehlikeli deney, çevre koruma ajanslarının sıkı denetimi altında yürütüldü. Geleceğin iklim krizine karşı geliştirilen bu alternatif ve sarsıcı yöntem, bilim dünyasını ikiye böldü.