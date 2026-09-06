İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

iPhone 18 ne zaman piyasaya sürülecek? Apple, yıllardır sürdürdüğü eylül ayı geleneklerini rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Sızan son raporlara göre şirket, yeni modellerini tek bir lansman yerine iki farklı döneme yayacak: 2026 Sonbahar: Teknoloji devi tüm kozlarını oynayarak amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra, markanın ilk esnek ekranlı telefonu olması beklenen iPhone 18 Fold'u tanıtmaya odaklanacak. 2027 Başları: Serinin baz versiyonu olan standart iPhone 18 ve daha geniş kitlelere hitap eden türevleri ise 2027'nin ilk aylarında vitrine çıkacak.