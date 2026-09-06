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İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

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İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

Apple'ın İphone 18 hazırlıkları son hız devam ediyor. Üretim maliyetlerinin artması telefonun fiyatlarını etkilerken, Türkiye'deki fiyatı da merak konusu oldu.

#1
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

Teknoloji dünyasında Apple’ın yeni iPhone hamlesi merakla beklenirken, sektörden dikkat çeken bir fiyat iddiası geldi. Yonga ve bellek maliyetlerindeki artışın yeni dönemde iPhone fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Güvenilir analiz kuruluşu TrendForce’un değerlendirmesine göre iPhone 18 ailesi, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkabilir.İşte Iphone 18'in Türkiye fiyatı...

#2
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

iPhone 18 ne zaman piyasaya sürülecek? Apple, yıllardır sürdürdüğü eylül ayı geleneklerini rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Sızan son raporlara göre şirket, yeni modellerini tek bir lansman yerine iki farklı döneme yayacak: 2026 Sonbahar: Teknoloji devi tüm kozlarını oynayarak amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra, markanın ilk esnek ekranlı telefonu olması beklenen iPhone 18 Fold'u tanıtmaya odaklanacak. 2027 Başları: Serinin baz versiyonu olan standart iPhone 18 ve daha geniş kitlelere hitap eden türevleri ise 2027'nin ilk aylarında vitrine çıkacak.

#3
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

İlk katlanabilir model geliyor Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisindeki ilk hamlesi olması beklenen iPhone 18 Fold, ilk etapta kısıtlı bir üretim kapasitesiyle pazara sürülecek. Analistler, tedarik zincirindeki temkinli duruş nedeniyle katlanabilir telefonların 2026 yılında küresel pazarın yalnızca yüzde 2'lik bir dilimini oluşturacağını öngörüyor.

#4
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

Bellek maliyetleri fırladı Yeni seride beklenen fiyat artışının arkasındaki en büyük etken ise donanım bileşenlerindeki maliyet patlaması. Özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren tırmanışa geçen bellek fiyatlarının, 256 GB'lık Pro model özelinde yüzde 400 gibi rekor bir seviyede artması hesapları altüst etti. Apple her ne kadar diğer parça tedarikçileriyle pazarlık masasına otursa da bu devasa maliyet artışını tek başına absorbe edemiyor.

#5
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak? İşte Türkiye etiket fiyatları TrendForce analistleri, markanın pazar payını korumak adına maliyetlerin bir kısmını üstleneceğini ancak perakende fiyatlara en az yüzde 10 ila 20 arasında bir zam yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - İphone 18'in Türkiye fiyatı belli oldu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı!

Olası bir yüzde 20'lik artış senaryosunda ortaya çıkan tahmini Türkiye fiyat listesi şu şekilde: iPhone 18 (256 GB): 102.000 TL iPhone 18 (512 GB): 118.800 TL iPhone 18 Pro (256 GB): 144.000 TL iPhone 18 Pro Max: 159.600 TL/ kaynak: akşam

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