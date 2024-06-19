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Yerel Tırdan çıkanlar şoke etti
Yerel

Tırdan çıkanlar şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:25:00 -
Tırdan çıkanlar şoke etti

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırdan 9 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

Ekipler, konserve kutuları içerisine gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Uyuşturucularla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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