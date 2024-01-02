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Aktüel Tıraş bıçaklarını köreldi diye atanlar bin pişman! Meğer yöntemi varmış: Bu uygulamayla eskisinden iyi kesecek
Aktüel

Tıraş bıçaklarını köreldi diye atanlar bin pişman! Meğer yöntemi varmış: Bu uygulamayla eskisinden iyi kesecek

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:03:00 -
Tıraş bıçaklarını köreldi diye atanlar bin pişman! Meğer yöntemi varmış: Bu uygulamayla eskisinden iyi kesecek

Hem kadınların hem erkeklerin sıklıkla kullandığı bakım malzemelerinden biri olan tıraş bıçakları konu temizleme olduğunda sıkıntı çıkarabiliyor. Özellikle de köreldiğini düşünerek çöpe atılan tıraş bıçakları artık çöpe gitmeyecek. Bu yöntemle eskisinden çok daha iyi olacak. İşte detaylar…

Tıraş makinelerinde ya da tıraş bıçaklarında meydana gelen bazı deformeler bıçağın keskinliğini azaltabiliyor. Lakin bu durum tıraş bıçağını çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Doğru bir yöntem kullanarak bıçakları yeniden keskinleştirebilir ve kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey küçük bir iğne.

TIRAŞ BIÇAKLARI ESKİSİNDEN DAHA KESKİN OLACAK

Akşam’da yer alan habere göre, tek kullanımlık tıraş bıçakları genelde hızlı şekilde körelir. Bu da sürekli olarak tıraş bıçağı almaya yol açabiliyor. Lakin bu yöntem sayesinde artık tıraş bıçaklarını hemen çöpe atmanıza gerek kalmayacak.

İlk olarak tıraş bıçağını ya da makinesini sıkıca tutarak büyük bir iğneyi bıçaklara doğru bir konuma getirin. Ardından bir dakika süresinde orta derecede basınç uygulayın ve iğneyi bıçakların üstüne sürün. Eğer ki jilet fazla körelmiş bir haldeyse bu süreyi uzatabilirsiniz. İğneyi bu şekilde bıçakların üzerine sürterseniz bıçaklar düzelecektir.

 


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