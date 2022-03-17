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Yerel TIR'a ok gibi saplandı! Feci kaza
Yerel

TIR'a ok gibi saplandı! Feci kaza

İzmir'de bozulduğu için yol kenarında bekleyen TIR'a arkadan gelen araç çarptı. Feci kazada, TIR'ı tamir etmeye çalışan kişi yaralandı, otomobil sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 10:38:00 -
TIR'a ok gibi saplandı! Feci kaza

Kaza saat 15.00 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu, Güzelbahçe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine seyir halinde olan Özcan Bakoğlu (46) idaresindeki 35 CSA 13 plakalı Nissan marka otomobil, Fuat Ö. (40) idaresindeki 35 ZU 732 plakalı ve 35AGB 444 dorse plakalı çöp TIR'ına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Özcan Bakoğlu, sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında arıza yaptığı öğrenilen dorsenin altında tamir işlemi yapan Ali T. (57) ise yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir çocuk babası ve Narlıdere ilçesinde balık restoranı işletmecisi olduğu öğrenilen Özcan Bakoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bakoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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