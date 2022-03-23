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Yerel TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Özsaygılı (53) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 05:56:00 -
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Nuri Özsaygılı idaresindeki 35 U 3101 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet Sayaner (35) idaresindeki 42 AIY 869 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Özsaygılı'yı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özsaygılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Özsaygılı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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