TIR soymak isteyen hırsız aracın altında kilometrelerce sürüklendi

Meksika'da hırsız, soymaya çalıştığı tırın altında kilometrelerce sürüklendi. Hırsız hayatını kaybetti, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

TIR'ı soymaya kalktı

Meksika'da bir tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi. Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı.

Sürücü gözaltına alındı

Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu.

Hırsız hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.

Trafikte vatandaşlar cep telefonuna kaydetti

Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO