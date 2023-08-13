  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Market raflarında yerini alıyordu! Yumurta devinden kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan uyarı: Altınla sakın bunu yapmayın

Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

Rusya'da hareketli o anlar, hemen haber geldi: Su-30 savaş uçağı düştü! Şok eden olay, büyük panik yaşandı!

Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Bu hafta 26 kent her gün sırılsıklam geçecek! Yağacak: Gözünüz gökyüzünde olsun

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'

Malatya beşik gibi sallanıyor! Kent yine peş peşe sallandı

Trakya semalarında büyük hareketlilik! Türkiye o silahını ateşledi

Sömürgenin bittiği yok! Afrika'dan Fransa gidiyor, Rusya ve Çin geliyor!

Bunlarla da ilgilensene Eyüp Aksu! Taksiciden şaşkına çeviren sözler
Yaşam TIR soymak isteyen hırsız aracın altında kilometrelerce sürüklendi
Yaşam

TIR soymak isteyen hırsız aracın altında kilometrelerce sürüklendi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 00:25:00 -

Meksika'da karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı ancak TIR sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsız TIR'ın altında kilometrelerce sürüklendi.

Meksika'da hırsız, soymaya çalıştığı tırın altında kilometrelerce sürüklendi. Hırsız hayatını kaybetti, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

TIR'ı soymaya kalktı

Meksika'da bir tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi. Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı.

Sürücü gözaltına alındı

Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu.

Hırsız hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.

Trafikte vatandaşlar cep telefonuna kaydetti

Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23