CHP'li İl Başkanının sokak köpeği militanlığı paçasında patladı! Yargı 'dur' dedi: 3 yıl hapis ve siyasi yasak şoku!

Temmuz 2024'te aziz milletin can güvenliğini korumak adına meclisten geçen sokak hayvanları kanununu protesto bahanesiyle halkı kışkırtan Yalaz hakkında, "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçundan dava açıldı. Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, provokatör başkan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

Halkı galeyana getirmek için kürsülerden yasalara meydan okuyan Talat Yalaz'a, o dönem CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel bizzat Eskişehir'e giderek siper olmaya çalışmıştı. CHP lideri Özel'in kameralar karşısında şov yaparak "yanındayım" mesajı verdiği Yalaz, her ne kadar siyasi koruma kalkanına güvense de Türk yargısının pençesinden kaçamadı ve hakkında kovuşturma kararı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında, "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik" suçundan iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Yalaz'ın bir basın açıklamasında sarf ettiği sözler suç unsuru olarak yer aldı.

BASIN AÇIKLAMASINDAKİ SÖZLERİ DAVALIK OLDU

İddianameye göre olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 20:00 sıralarında Eskişehir merkezdeki Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda gerçekleşti. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı:

"…Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz..."

Bu konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalaz hakkında "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

GEZİ PARKI VURGUSU

Soruşturma evrakını inceleyen savcılık, şüpheli Talat Yalaz'ın "İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek" sözüyle Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunduğunu belirtti.

HAPİS CEZASI VE HAK YOKSUNLUĞU TALEBİ

İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217. maddesinde yer alan "Halkı kanunlara uymayan alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır" hükmü hatırlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı Uğur Işık tarafından 18 Mayıs 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, şüpheli Talat Yalaz'ın eylemine uyan sevk maddeleri (TCK 217/1) uyarınca cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca Yalaz hakkında TCK'nın 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması ve tekerrüre esas sabıka kaydı bulunması nedeniyle TCK'nın 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanması istendi.