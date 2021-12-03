  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TIR kazalarına bir yenisi eklendi: Anadolu Otoyolu'nda böyle devrildi
Yerel

TIR kazalarına bir yenisi eklendi: Anadolu Otoyolu'nda böyle devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde devrilen plastik hammadde yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:08:00 -
TIR kazalarına bir yenisi eklendi: Anadolu Otoyolu'nda böyle devrildi

Ankara istikametinde seyreden G.İ. idaresindeki 34 EGC 589 plakalı tır, İnönü Mahallesi geçişinde orta şeride devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir
Gündem

Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 5. parselde petrol aramaya izin verdiğine ilişkin iddialara..
CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret
Gündem

CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT’nin Ayazağa'daki garajına gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına ..
Gözler Resmi Gazete’de! İşte son atama kararları
Gündem

Gözler Resmi Gazete’de! İşte son atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet’e ilişkin atama kararları Resmi Gazete..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay