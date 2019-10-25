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TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı gündeme bomba gibi düştü: Özür dilerim anne ölüyorum

İngiltere'de ortaya çıkan konteyner faciasında şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Konteynerde ölü halde bulunan 39 kişi arasında olduğu tahmin edilen bir kadının son mesajları ortaya çıktı. 26 yaşındaki Vietnamlı kadın, son mesajında "Yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

25 Ekim 2019 Cuma 22:05
TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı gündeme bomba gibi düştü: Özür dilerim anne ölüyorum

İngiltere'de bir konteynerde ölü bulunan 39 kişi arasında 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının da olabileceği belirtildi. Tra My adlı kadın gönderdiği son mesajlarda, "Yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" yazdı.

Vietnam merkezli bir insan hakları kuruluşu olan Human Rights Space'in Koordinatörü Hoa Nghiem, 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının kurbanlar arasında olabileceğini, ailenin gelecek resmi cevabı beklediğini duyurdu.

Nghiem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adı Tra My olan kadının fotoğrafı ile Vietnam saatiyle 23 Ekim 04.28'de (İngiltere 22 Ekim 22.48) gönderdiği belirtilen mesajları gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

"Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum"

Mesajlarda, "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim." yazdığı kaydedildi.

Çin ağır ceza istedi

8'i kadın 39 kişinin soğutuculu konteynerde ölmesiyle ilgili uluslararası soruşturma da yürütülüyor.

Kurbanların Çinli olduğu değerlendirilirken, soruşturmada konteynerin 23 Ekim sabah erken saatlerde Belçika'nın Zeebrugge limanından İngiltere'ye nasıl getirildiği ve olası iş birlikçiler araştırılıyor.

Bu arada Çin'in Londra Büyükelçiliği Essex'e bir ekip gönderirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de İngiltere'nin mağdurların kimliklerini en kısa sürede doğrulamasını ve suçluları tespit edip ağır şekilde cezalandırmasını umduklarını söyledi.

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.


Konteyner akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı. Tırın 25 yaşındaki sürücüsünün yanı sıra iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinli'nin cesedi bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:05
  1. İngiltere
  2. İngiltere TIR içinde ölüler

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  • OkuyucuOkuyucu5 sa önce
    Allah kimseyi vatanını terk etmek zorunda bırakmadın. Allah adaletten tüm insanların faydalanabilmesini nasip etsin. Rabbim zalim yönetimlerden tüm insanları korusun

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