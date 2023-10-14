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Yerel Tır dorsesindeki camlar yola devrildi! Trafik aksadı
Yerel

Tır dorsesindeki camlar yola devrildi! Trafik aksadı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 11:06:00 - 2023-10-14 11:07:08
Tır dorsesindeki camlar yola devrildi! Trafik aksadı

İstanbul Sancaktepe'de tır dorsesindeki camların yola devrilmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Atayolu Caddesi'nde seyreden Mustafa B. idaresindeki 34 FPV 368 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısına dönerken dorsesindeki camlar yola düştü.

Saçılan cam kırıkları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Ekiplerin, cam parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor.
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