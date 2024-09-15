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Yaşam Tır alevlere teslim oldu
Yaşam

Tır alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 20:30:00 -

Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır bir anda alev aldı. Sürücü tırı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Bütün yollarda motorsiklet yollarının ayrılması gerekir. Motosikletler her yerde tüm trafiği allak bullak ediyorlar. Bir motorsikletlinin sağdan mı? Soldan mı? Geçecek geçtiğinde hangi boşluğa gidecek belli değil, onun için motorsikletler için ayrı yol güzergahları düzenlene kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmalıdır.
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