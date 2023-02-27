TİP'ten tehlikeli provokasyon
Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay, Kadıköy'de izinsiz açıklama yapmak istedi. Polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekilleri Ahmet Şık ile Barış Atay, Kadıköy'de kaymakamlık izni olmadan basın açıklamasında bulunmak istedi. Bir grup partiliyi çevresinde toplayan vekillere polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Emniyet güçleri "Yaptığınız eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Derhal dağılın dağılmazsanız polis müdahale edecektir." ikazında bulundu.
Tehditler savurdu
"Bu kadar polis Antakya'da yok" diyerek haftalardır gece gündüz demeden bölgede görev yapan emniyet güçlerine iftira atan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Bu dayanışma eylemine devam edeceğiz" dedi.
Hükümete tehditler savuran Atay, "Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet" ifadelerini kullandı.
Polisten müdahale geldi
Bu sırada ikazlarını sürdüren polis ekipleri, dağılmayan partililere müdahalede bulundu.
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