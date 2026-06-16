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İSLAM 16 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi. Mü'min Suresi, 40. ayet
İSLAM

16 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi. Mü'min Suresi, 40. ayet

Yeniakit Publisher
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16 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi. Mü'min Suresi, 40. ayet

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (16 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٦٤) اَللّٰهُ الَّذٖي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْۚ فَـتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(64) Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de (üstünüze) bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır.

İşte rabbiniz olan Allah; âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir.

(Mü'min Suresi, 40/64)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah insanları yaratmakla yetinmiyor, 64. âyette belirtildiği üzere, ayrıca temiz nimetlerle hayatlarını sürdürme imkânlarını bahşediyor. Şu halde hem bizi yarattığı için hem de bu imkân ve nimetleri lutfettiği için O’na şükretmeliyiz.

Çünkü bizim rabbimiz, kezâ âlemlerin yani var olan her şeyin yaratanı, yaşatanı ve yöneteni yalnızca O’dur. Gerek Kur’an’ın ilk muhatapları olan putperest Araplar’ın sözde tanrıları, gerekse ne türden olursa olsun tanrı yerine konup tapılan yahut taparcasına bağlanılan başka şeyler O’nun karşısında birer hiçten ibarettir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 672-673

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım.
  Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır ya da tamamen affederim.
  Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir     kulaç yaklaşırım.
  Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.
  Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar     mağfiretle karşılarım.”

Kaynak: Müslim, Zikir 22(Kudsi Hadis)



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