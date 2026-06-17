Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her bir evladımıza 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz. Ahiliğin temelini oluşturan; alnın açık olsun, kalbin açık olsun, kapın açık olsun ve sofran açık olsun anlayışını simgelemesi için 4 çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu yavrularımızın hayat kapılarının ve rızık kapılarının açık olmasını diliyoruz. Bir çocuğa 'Ahi' ismini vermek dürüstlüğü, paylaşmayı ve ahlaklı yaşamı temsil eder. 'Neşet' ismi ise gönül insanı olmayı, sevgiyi ve nezaketi yaşatmayı ifade eder. İstiyoruz ki Kırşehir'in sokaklarında bu isimler yaşasın, kültürümüz sadece kitaplarda ve müzelerde kalmasın" ifadelerini kullandı.