Hazırlanan konservelerin uygun şartlarda depolanmasının ürün güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Muslu Can, konservelerin serin, kuru, güneş ışığından uzak ve mümkünse 10-20 derece arasındaki ortamlarda saklanması gerektiğini ifade etti. Depolama sürecinde kavanozların belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Muslu Can, kapaklarda şişme ya da sızıntı görülen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Açılan konservelerin ise buzdolabında saklanması ve kısa sürede tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Muslu Can, "Evde konserve yapımı doğru uygulandığında güvenli bir yöntemdir. Ancak hammadde seçiminden depolamaya kadar her aşamada dikkatli olunmalıdır. Hijyen, uygun ekipman kullanımı, yeterli ısıl işlem ve doğru saklama şartları hem ürün kalitesinin korunması hem de tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından büyük önem taşır" diye konuştu.