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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Balcıoğlu'nun, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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