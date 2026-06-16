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Spor Korku dolu anlar! Milli Takım antrenmanında zehirli yılan paniği
Spor

Korku dolu anlar! Milli Takım antrenmanında zehirli yılan paniği

Yeniakit Publisher
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Korku dolu anlar! Milli Takım antrenmanında zehirli yılan paniği

2026 Dünya Kupası’na Curaçao karşısında aldığı 7-1’lik galibiyetle başlayan Almanya Milli Takımı, Fildişi Sahili maçı hazırlıkları sırasında büyük panik yaşadı. Panzerlerin antrenman yaptığı sahada zehirli yılan ortaya çıktı.

2026 Dünya Kupası E Grubu’na Curaçao galibiyetiyle başlayan Almanya Milli Takımı’nın ABD kampında beklenmedik bir olay yaşandı. Kuzey Karolina eyaletinin Winston-Salem kentinde Fildişi Sahili maçına hazırlanan Alman futbolcuların antrenman alanında zehirli olduğu belirtilen bir yılan görüldü. Takım kaptanı Joshua Kimmich, olayın ardından futbolcuların daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldığını söyledi.

 

Turnuvaya farklı başlangıç

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk sınavında Curaçao’yu 7-1 mağlup ederek turnuvaya farklı bir başlangıç yaptı. E Grubu’nda yer alan Almanlar, ikinci maçında 20 Haziran’da Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi hazırlıklarını ABD’de sürdüren Almanya kampında antrenman sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Winston-Salem’deki çalışma alanında zehirli olduğu belirtilen bir yılanın görülmesi üzerine futbolcular ve teknik heyet tedbirli davranmaları konusunda bilgilendirildi.

 

Kimmich olayı anlattı

Almanya Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich, Bild’e yaptığı açıklamada antrenman alanında yılan gördüklerini belirtti. Kimmich, yılanın zehirli olduğunun söylendiğini ifade ederek, “Dün bir yılan gördük, zehirli olduğu söylendi. Isırırsa hastaneye gitmek gerekiyor. Almanya’da bu kadar tehlikeli hayvanlara denk gelmiyoruz. Burada daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz” dedi.

 

Kimmich, bölgede dikkatli hareket etmeye çalıştıklarını da belirterek, “Bir yılanın üzerine böyle basarsanız, bunun kötü sonuçlanabileceği hissine sahibim. Bu yüzden hayvanlar konusunda burada geri durmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Sahada güvenlik kontrolü yapıldı

Yılanın görülmesinin ardından antrenman alanında güvenlik kontrolü gerçekleştirildi. Sahanın taranması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından Almanya Milli Takımı çalışmalarına devam etti.

 

Zehirli tür uyarısı

Sahada görülen yılanın, Kuzey Karolina’da rastlanan zehirli türlerden “bakır başlı” olabileceği belirtildi. Bu türün ısırması halinde kısa sürede tıbbi müdahale gerektiği de uzmanlarca belirtiliyor.

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