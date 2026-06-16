Bakan Tekin’den Muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Aynı acıları yaşamamak için millet ve ümmet birlik olmalıyız!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muharrem ayı dolayısıyla Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen "Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı"nda vatandaşlarla bir araya geldi. Oruç açan vatandaşlarla sohbet eden Tekin, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Muharrem ayının paylaşma, kardeşlik ve toplumsal dayanışma açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Muharrem ayının bereketli ve özel bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Tekin, "Bizleri birlik içinde bir millet yapan, bu topraklarda yoğrulmuş müşterek hatıralar, ortak sevinçler, ortak acılar ve nesilden nesile aktarılan değerlerimizdir. Geçmişin tecrübesini, geleceğin ufkuyla buluşturan milli hafızamız, bizlerin istikamet pusulasıdır. Bizleri asırlardır aynı ülke etrafında bir arada tutan, aynı ezana kulak veren, aynı bayrağın gölgesinde buluşan, aynı tarih şuuru ve kader birliğiyle geleceğe yürüyen ruh da işte bizim bu ortak hafızamızdır. Aynı kültürel kodlarımız, aynı emanetin varisi olmak ve aynı yarına birlikte inanabilmek hepimizi kardeş kılar" diye konuştu.

DERİN BİR ÜZÜTÜ OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Kerbela'yı doğru ve güvenilir bir şekilde ele almak gerektiğini dile getiren Tekin, "Zira milletlerin hafızasında bazı hadiseler vardır ki yaşandıkları dönemin sınırlarını aşarak nesiller boyunca ortak bir bilinç ve sorumluluk kaynağı haline gelir. Kerbela, asırlardır yüreklerimizi taşıdığımız ortak kaderimizdir. Hazreti Hüseyin'in maruz kaldığı büyük acı yüzyıllardır gönüllerimizde derin bir üzüntü olarak yaşamaya devam etmektedir ve elbette Kerbela'yı tarihi bir hadise olarak değerlendirmek eksik olacaktır. Kerbela, çağları aşan bir vicdan çağrısıdır. Bu büyük hadise bize adaletin ehemmiyetini işaret eder. Hakkaniyetin ne kadar kıymetli olduğunu öğretir. Hazreti Hüseyin'in şahsında temsil edilen cesaret, sadakat ve ahlaki duruş, bugün de insanlığa yol gösteren en güçlü ilkelerden birisi olmaya devam edecektir. Asıl mesele yaşananlardan değer çıkarmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için vicdanlarımızı diri tutabilmektir. Geçmişte yaşanılan acıların tekrarının yaşanmaması için millet ve ümmet olarak bir arada durmalıyız" şeklinde konuştu.

AYNI LOKMAYI PAYLAŞANLAR AYNI KADERİ DE PAYLAŞIRLAR

Millet ve ümmet olarak birlik ve beraberliğin önemsenmesinin kardeşlik kelimesine uygun olacağını aktaran Tekin, "Ülkemizde son yıllarda güçlenen karşılıklı anlayış ve diyalog zemini de bu bakımdan son derece kıymetlidir. Şüphesiz ki bu iklim kendiliğinden oluşmadı. Bugün burada böylesine güçlü bir kardeşlik iklimi içerisinde bir araya gelebiliyorsak eğer, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı iradenin ve inançlar üzerindeki engelleri kaldırma yönündeki yaklaşımının büyük bir payı vardır. Bugün gerçekleştirdiğimiz lokma paylaşımı da kardeşlik hukukumuzun ve gönül birliğimizin en güzel sembollerinden birisidir. Aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır” ifadelerini kullandı.

Programa Tekin'in yanı sıra, Anadolu Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.