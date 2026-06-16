"Divan Oteli yıkıp yerine park yapalım" demişti! Panter Emel Yıldız, vefat etti

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

40 GÜN ÖNCE KIZINI KAYBETMİŞTİ

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bir dönem Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yapan Yıldız'ın 40 gün önce de kızı Elif Sofya’yı kaybettiği öğrenildi.

KOÇ GRUBU'NA MEYDAN OKUMUŞTU: DİVAN OTELİ YIKIP PARK YAPALIM

Emel Yıldız, çevreci ve kavgacı kimliğiyle bilinen, meslektaşları sermayenin karşısında boyun eğerken, Koç Üniversitesi’nin ağaç kıyımı yapılarak kurulduğunu belirterek, “Madem bu kadar çevrecisiniz Divan Oteli’ni yıkıp yerine yeşil alan yapalım, park yapalım” çıkışıyla Koç Grubu'na meydan okuyan çevre eylemlerinin sembol isimlerinden biriydi.

PANTER EMEL (EMEL YILDIZ) KİMDİR?

Emel Yıldız 18 Mayıs 1941 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, ortaokuldan sonra müzik ve sahne sanatları dersleri aldı. Sinema kariyerine ise 1959 yılında çekilen Feryat filmi ile adım attı. 1990 yıllarda Yeşilcam'ın çeşitli yapımlarında roller aldı.

Emel Yıldız'ın oynadığı filmler arasında Mustafa, Yeşil Köşkün Lambası, Cilalı İbo, Perili Köşkte ve Dişi Kurt gibi yapımlar yer alıyor.