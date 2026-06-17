Ölümünün 11. yılında anılıyor! ‘Morrison’ Demirel’i unutturmayacağız!

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Müslümanların ağır işkencelere tabi tutulduğu 28 Şubat sürecinde milleti yalnız bırakan, başörtülü kızların hakkını çiğneyen Demirel, “6 defa gidip 7 defa geldiği” başbakanlık dönemlerinde, Türkiye’ye yokluk ve sefaletten başka bir şey yaşatmadı.

‘BAŞÖRTÜLÜLER ARABİSTAN’A GİTSİN’

Başörtülü kızların eğitim hakkının elinden alınmasına göz yuman Demirel, “Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. Başı bağlı olarak okutulan yerlere git. Arabistan’da filan vardır, oralara git” demişti. Merve Kavakçı’nın başörtülü olarak Meclis Genel Kurulu’na gelmesini ise “dine aykırı, ajanlık, provokatörlük, bölücülük, rejime başkaldırı” olarak nitelendirmişti. Demirel, 17 Haziran 2015’te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle, tedavi olduğu hastanede öldü.