İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında yeni gelişme

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 13'üncü haftasında hakim karşısına çıktı. Bugün görülen 51’inci duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Duruşma yarın görülmeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İLK DURUŞMADAN BUGÜNE 42 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak’ın tahliyesine karar verildi.

'MAL BEYANIM BENİM EN BÜYÜK BELGEMDİR'

Duruşmada savunma yapan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, "30 yıllık kamu görevim boyunca onlarca kez soruşturulmuş, 30 ayrı Sayıştay denetimi geçirmiş, bunları 4 farklı kurumda yaşamış, yüzlerce kez savunma yapmış birisi olarak; karakol yüzü görmemişken, tutuklanmak, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğramış olmanın verdiği öfkeyle, 'Kaderde bu sandalyeye oturmak varmış' diyerek baş tacı ettim. Toplam 30 yıllık kamu görevimde ve özellikle yöneticilik yaptığım 17 yılda doğal olarak çok sayıda soruşturma, suç duyurusu, ön inceleme ve teftiş geçirdim. Bunların sayısının biraz fazla olmasının sebebinin, yöneticilik görevlerimin hepsinin muhalefet belediyelerinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığını siz de takdir edersiniz. Ancak ben bugüne kadar tertemiz kaldım. Kamuyu zarara uğrattığımız iddiasıyla sorguya çekildiğim tüm hususlarda her düzeyde aklandım. Üstlendiğim işlerin gereği olarak attığım imzalar milyarlık rantlar üretirken, kentsel zenginleşmeyi hedeflemiş bir meslek insanı olsam, ülkemizin rantı en yüksek kent ve belediyelerinde yaptığım görevler neticesinde benim ve yakınlarımın hatırı sayılır bir mal varlığı edinmesi işten bile değildi. Benim gayrimeşru bir kazanç için imza atmama bile gerek yoktu. Ben, üç büyük kentte de imarın önce nereden ve ne zaman geçeceğini en iyi bilenlerden, hatta bazen bu yönetimin başında olan kişilerden biriydim. Yakınlarıma sadece nereden tarla alınacağını söylesem, hepsi köşe dönerdi. Ben bunların tümünü reddetmiş, kapıma bu amaçla gelenleri kovmuş birisiyim; şimdi attığım bir imzayla mı yolsuzluk yapacağım? Mal beyanım benim bu konudaki en büyük belgemdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevimden önce, biri İzmir’deki deprem konutu lojmanım olmak üzere krediyle edindiğim sadece iki tane evim var. Bunun dışında görev sürem boyunca artmış bir kuruşluk malım, mülküm veya edinilmiş bir varlığım yoktur" dedi.

'ARANDIĞIMIZI ÖĞRENİNCE VATAN EMNİYET'E GİDEREK TESLİM OLDUM'

Gökce, "Benim tutukluluk sürecim, eşim Filiz Hanım’ın evine kendisi evde bulunmadığı halde çilingir marifetiyle izinsiz girilmesiyle başladı. Biz bu aramanın tutanağına bile erişemedik. Polisin evde ne bulduğunu, neyi tutanak altına aldığını bilmiyoruz. Arandığımızı öğrenince ben kendim Vatan Emniyet’e giderek teslim oldum. Tutuklandığımda gördüğüm kararda, hakimlikçe 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet alma' suçlamalarının yöneltildiği yazıyordu. Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Hayatım boyunca kimseden menfaat sağlamış bir insan değilim; nasıl rüşvet alabilirim? Ayrıca gizli tanık ifadelerinin, HTS raporlarının ve MASAK raporlarının gerekçe gösterildiği şekilde tutuklandığımız belirtiliyordu. Oysa gizli tanık ifadesi ne bana soruldu ne de MASAK raporunun içeriğine dair, 'Bu hareket nedir, şu nedir?' diye bana tek bir soru yöneltildi. HTS kaydı hususunda ise bana sadece Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Murat Ongun, Gürkan Akgün ve Kaan Sürmegöz ile neden görüştüğüm soruldu. Ben bu insanlarla görüşmesem belediyeyi nasıl yönetebilirim? 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmıyorum. Buna rağmen iddianamedeki iddialar arasında bunların hala yer almasının masum bir hata veya sehven yapılmış bir işlem olduğuna ihtimal vermiyorum. Kasten ve özellikle konulduğunu, herkesin yazıldığını düşünüyorum. Çalışmadığım bir kurumda hangi ihaleye nasıl fesat karıştıracağım? Bu akıl alacak gibi değildir. Fiilin faili, olay tarihinde görevinde bulunmuyorsa suç isnadı mümkün değildir. Dolayısıyla 61, 62, 110 ve 115 numaralı eylemlerde ben görevde değilim" dedi.

‘DOĞRUDAN İHALEYİ YÜRÜTEN KOMİSYONDA YER ALMADIM’

Gökce, "Bir kamu görevlisinin ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu tutulabilmesi için Türk Ceza Kanunu kapsamında somut bir fiilinin bulunması gerekir. Bu suçun oluşabilmesi için şahsımın şu eylemlerden en az birini gerçekleştirmiş olması gerekirdi: İhaleye katılacak isteklilerden bir ya da birkaçının katılımını hukuka aykırı şekilde engellemek, İhale sürecindeki gizli bilgileri veya detayları üçüncü şahıslarla paylaşarak rekabeti zedelemek, İhale anında veya öncesinde ihale dosyasından usulsüz evrak gizlemek ya da dosyaya sahte evrak eklemek, İhale sürecinin ardından, ihaleyi alan taraflardan şahsım veya başkası adına maddi ya da manevi menfaat temin etmek, Ya da ihale şartnamesinin veya muhammen bedelin belirlenmesi sürecine yetkim dışında kasıtlı olarak müdahale etmek. İddianame incelendiğinde, bu somut kriterlerin hiçbirinin şahsıma isnat edilemediği açıkça görülecektir. Ben doğrudan ihaleyi yürüten komisyonda yer almadım, ihaleye girmedim. İhaleyi kazanan taraf zaten belediyenin kendi iştiraki olan Kültür A.Ş’dir. Bu şirketin hiçbir yetkilisini tanımam. Hiçbiriyle hukuka aykırı bir temasım, görüşmem veya iddia edildiği gibi bir çay içmişliğim dahi yoktur. İhale şartnamesine veya muhammen bedel tespitine en ufak bir müdahalem olmamıştır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının devamı ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.