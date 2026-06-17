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Foto - 6 yıl önce alevlere teslim olmuştu! Kozan ormanları yeniden yeşile döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde 6 yıl önce alevlerin sardığı ormanlık alanlarda bugün yeniden yeşil görüntüler hakim.

#2
Foto - 6 yıl önce alevlere teslim olmuştu! Kozan ormanları yeniden yeşile döndü

Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde orman yangını çıktı ve 3 gün süren yangında yaklaşık 2 bin 800 hektarlık alan etkilenip 8 mahallede tahliye edildi. Yangında birçok ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Orman yangını sonrası Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangından etkilenen alanlarda rehabilitasyon çalışmaları yürütüldü. Acaryayla Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan 805 hektarlık alan, hazırlanan Endüstriyel Ağaçlandırma Projesi kapsamında yeniden ormanlaştırıldı. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık bin 200 kilometre teras oluşturularak bölgeye 650 bin fidan dikildi. Yol kenarları ve yangın emniyet şeritlerinde yangın yavaşlatıcı özelliğe sahip servi ve lavanta hatları oluşturulurken vatandaşlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla keçiboynuzu, dut ve ceviz ağaçları da toprakla buluşturuldu. Yeniden yeşeren alanlar şimdi bölgedeki vatandaşlar tarafından da dikkatle korunuyor.

#3
Foto - 6 yıl önce alevlere teslim olmuştu! Kozan ormanları yeniden yeşile döndü

Karahamzalı Mahallesi Muhtar Vekili Kalender Enderkan, yangının ardından uzun süre etkisinden kurtulamadıklarını belirterek, "Yangından sonra kabuslar gördük. Çok büyük zarar yaşandı. Ahırlar, evler ve ormanlarımız zarar gördü. Her yer simsiyah olmuştu. Yaban hayvanları telef oldu. Devletimiz teraslama çalışmaları yaptı, fidanlar dikildi. Bu kadar kısa sürede yeniden yeşereceğine inanmamıştık. Orman adeta küllerinden doğdu. Şimdi mahallemize ve ormanımıza daha fazla sahip çıkıyoruz. Yabancı biri geldiğinde dikkat ediyor, şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakmak zorundayız" dedi.

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Foto - 6 yıl önce alevlere teslim olmuştu! Kozan ormanları yeniden yeşile döndü

Yangında eşiyle birlikte işlettiği kıraathanenin zarar gördüğünü anlatan Hilal Nergiz ise yaşadıkları zor günleri unutamadıklarını ifade ederek, "Alevler kahvemizin yanında odunlara sıçramış burası kül olmuştu. Her şeyimizi kaybettik. Daha sonra yaralarımız sarıldı. Orman İşletme Müdürlüğü büyük emek verdi. Bölge yeniden yeşermeye başladı. Eskisi gibi olmasa da her geçen yıl daha güzel oluyor. Biz de artık daha dikkatliyiz. Tanımadığımız araçları ve kişileri takip ediyor, şüpheli durumları kolluk güçlerimize bildiriyoruz. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi" diye konuştu

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