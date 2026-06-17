Yangında eşiyle birlikte işlettiği kıraathanenin zarar gördüğünü anlatan Hilal Nergiz ise yaşadıkları zor günleri unutamadıklarını ifade ederek, "Alevler kahvemizin yanında odunlara sıçramış burası kül olmuştu. Her şeyimizi kaybettik. Daha sonra yaralarımız sarıldı. Orman İşletme Müdürlüğü büyük emek verdi. Bölge yeniden yeşermeye başladı. Eskisi gibi olmasa da her geçen yıl daha güzel oluyor. Biz de artık daha dikkatliyiz. Tanımadığımız araçları ve kişileri takip ediyor, şüpheli durumları kolluk güçlerimize bildiriyoruz. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi" diye konuştu