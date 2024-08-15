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Yerel ‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı
Yerel

‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:09:00 -
‘Tıpış tıpış' oy vermeye gidersen böyle olur! Bodrum sosyetesinden CHP isyanı

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye tepki göstermişti. Bodrumlular ve işletmeciler Akalın'a destek çıktı: "Çoğu gün su akmıyor buna rağmen bana da 15 bin lira fatura geldi.", "Suya hasretiz ama faturalar dağ gibi. Bodrum'da dünyanın en pahalı suyunu tüketiyoruz."

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye tepki göstermişti. Bodrumlular ve işletmeciler Akalın'a destek çıktı: "Çoğu gün su akmıyor buna rağmen bana da 15 bin lira fatura geldi.", "Suya hasretiz ama faturalar dağ gibi. Bodrum'da dünyanın en pahalı suyunu tüketiyoruz."

MEKANLARA 50-60 BİN GELİYOR

Bodrum'un su çilesi bitmiyor! Yaz başından beri akmayan sular yüzünden isyan eden vatandaşlar, şimdi de gelen abartılı su faturaları nedeniyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)'ye tepkili.

İşletmeciler, "Su gelmediği için haftada 3-4 kez tankerle su alıp dünyanın parasını ödüyoruz. Belediye ise akmayan su için bize 50-60 bin lira fatura gönderiyor" diyor.

Bodrum Belediyesi ve MUSKİ'ye kabarık faturalar nedeniyle şikayet yağıyor. İşte onlardan birkaçı: "MUSKİ bu fatura işini iyice abarttı.

Bir ayda 4.500 lira nedir yahu? Bir arkadaşıma da 15 bin lira geldi." "Aylardır düzenli su alamıyorum. 'Salgın var' dendiği için de kuyu suyu tüketemiyoruz. Faturalarımız abartılı geliyor. Belediyeden acil çözüm bekliyoruz!"
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