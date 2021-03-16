Tıp Bayramı’nda doktora haciz

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın emeğini sömüren ve “Tükendik, Bittik, Ölüyoruz” gibi ifadelerle onları sürekli olarak demoralize eden Tabip Odasının çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu. Bursa Tabip Odası, pandemi koşulları nedeniyle aidatını ödeyemeyen göz doktorunun gözünün yaşına bakmadan haciz gönderdi.

Gözünün yaşına bakmadılar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyaya örnek gösterilen Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesini sabote etmek için var gücüyle çalışan Tabip Odaları bir kez daha suçüstü oldu. Başkanlığını terör örgütü PKK sempatizanı Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı Türk Tabipler Birliği’ne bağlı Bursa Tabip Odası, tüm dünyanın etkilendiği pandemi koşulları nedeniyle aidatını ödeyemeyen göz doktoru Üzeyir Özlük’e haciz işlemi başlattı. Bursa 18. İcra Dairesi tarafından alınan kararda, özel bir hastanede çalışan Özlük’ün maaş ve ücretlerinin ¼’ünün haczedilmesi için harekete geçildi.

Doktora tıp bayram hediyesi: Haciz!

Doktorların haklarını savunduklarını iddia eden ve sosyalizm nutukları atan TTB’ye bağlı meslektaşlarının bin 129 liralık borcuna tahammül bile edemedi.

Haciz kararını sosyal medya platformu Twitter’dan duyuran doktör Özlük şunları söyledi: 14 Mart TIP Bayramı hediyem. Bursa Tabip Odası aidat ödeyemediğim için bu pandemi sürecinde bana haciz gönderdi. Pandemi sürecinde doktorların zor şartlar altında çalıştıklarını ısrarla gündeme getiren TTB’ye bağlı Bursa Tabip Odası’nın aidatını ödeyemeyen bir doktora, tam da 14 Mart TIP Bayramı’nda haciz göndermesi, zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.