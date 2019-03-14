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Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? 14 Mart Tıp Bayramı

Dünyada farklı uygulamaları olan 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi II. Mahmut dönemine kadar dayanıyor. Sağlık sektörünün anlam ve önemini hatırlatılan 14 Mart Tıp Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajlarla hatırlatılıyor. Tıp Bayramı, sosyal medyanın da en çok konuşulan, araştırılan konularından biri. İşte, 14 Mart Tıp bayramı ile ilgili detaylar...

14 Mart 2019 Perşembe 18:49
Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? 14 Mart Tıp Bayramı

Dünyada farklı uygulamaları olan 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi II. Mahmut dönemine kadar dayanıyor. Sağlık sektörünün anlam ve önemini hatırlatılan 14 Mart Tıp Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajlarla hatırlatılıyor. Tıp Bayramı, sosyal medyanın da en çok konuşulan, araştırılan konularından biri. İşte, 14 Mart Tıp bayramı ile ilgili detaylar...

14 Mart Tıp Bayramı nedir?

1950'li-1960'lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri'nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:49
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