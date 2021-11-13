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Sağlık 'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi
Sağlık

'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirilen “Okulda Diyabet” programı ve “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsamında bilinçlendirme buluşması Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:49:00 - 2021-11-13 11:07:30
'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi

Tip 1 Diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen buluşma, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, “Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı” konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde kan şekerinin yakın takibi ve uygun şekilde insülin tedavisinin önemli olduğunu belirten Baş, çocuklarda görülen diyabetin yakın takip gerektirdiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Veysel Nijat Baş bu program ile “Tip 1 diyabet konusunda öğretmenlerde farkındalık oluşturmak ve diyabetik ketoasidoz sıklığını azaltmak, okul çağındaki diyabetli çocukların bakımlarını güçlendirmek ve sorunlarını çözmek, okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme tutumu oluşturmayı, özellikle Beden Eğitimi Derslerinden Tip 1 tanılı çocuklarımızı uzak tutmamak, kontrollü bir biçimde bu derse katılımlarını sağlayıp spor ve hareket etmelerini ” amaçladıklarını söyledi.

Eğitim buluşmasında Dr. Veysel Nijat Baş’ın ardından sunum gerçekleştiren, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Yeşim Duman Korkusuz ise, Tip 1 diyabetli çocukların okul/kurumlarda bakım ve desteklenmesi, Yönergede belirtilen, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul personeli ve öğrencilerin görev ve sorumluluklarından, insülin / glukagon tedavisinin önemi uygulanması, yönetilmesi gereken acil durumlar, kan şekeri ölçümü ile Tip 1 Diyabet de kullanılan yeni teknolojilerden bahsetti.

Okul idarecilerinin ve öğretmen grubunun katılım gösterdiği buluşma Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ve Hastane Diyabet Eğitim Hemşiresi Yeşim Duman Korkusuz’un merak edilen soruları yanıtlaması ve insülin-glukagon uygulaması ile tamamlandı.

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