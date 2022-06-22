Timsahın saldırısından böyle kurtuldu!
Avustralya'da bir adam kendisine saldıran timsahtan elindeki tava ile kurtuldu. Kai adlı adamın görüntüleri sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
Avustralya'da Danimarka asıllı olduğu belirtilen Kai isimli bir adam, bahçesine girip kendisine saldıran timsahı elindeki tava ile korkuttu.
Elindeki tava ile kurtuldu
Goat Island bölgesinde yaşanan olayda bir timsah, Kai'nin evinin bahçesine girdi. Adama doğru yönelen timsah saldırmaya çalıştı.
Kai adlı adam elindeki tavayla timsahı korkutarak saldırıdan kurtuldu.
Görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.