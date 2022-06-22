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Dünya Timsahın saldırısından böyle kurtuldu!
Dünya

Timsahın saldırısından böyle kurtuldu!

Avustralya'da bir adam kendisine saldıran timsahtan elindeki tava ile kurtuldu. Kai adlı adamın görüntüleri sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 18:29:00 - 2022-06-22 18:40:28

Avustralya'da Danimarka asıllı olduğu belirtilen Kai isimli bir adam, bahçesine girip kendisine saldıran timsahı elindeki tava ile korkuttu.

Elindeki tava ile kurtuldu

Goat Island bölgesinde yaşanan olayda bir timsah, Kai'nin evinin bahçesine girdi. Adama doğru yönelen timsah saldırmaya çalıştı.

Kai adlı adam elindeki tavayla timsahı korkutarak saldırıdan kurtuldu.

Görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.

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