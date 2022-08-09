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Spor Timo Werner Leipzig'le anlaştı
Spor

Timo Werner Leipzig'le anlaştı

RB Leipzig, Chelsea'dan eski oyuncusu Timo Werner'i 20 milyon Euro ve 10 milyon Euro'yu bulan bonuslar karşılığında renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 19:59:00 -
Timo Werner Leipzig'le anlaştı

Alman forvet Timo Werner, yeniden RB Leipzig'e imza attı.

Alman kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

20 milyon Euro bonservis

26 yaşındaki forvet takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman kulübü, Chelsea'ye transfer için 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, şartların karşılanması durumunda 10 milyon Euro'yu bulan bonus ödemeleri de yapacak.

Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan forvet oyuncusu, bu maçlarda Chelsea adına 11 gol ve 6 asist üretti.

Chelsea'ye 53 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Bundesliga'da son sezonunu 2019/2020'de oynayan Werner 34 lig maçında 28 gol ve 8 asist kaydetmişti. Alman forvet bu başarılı performansın ardından 53 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olmuştu.

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