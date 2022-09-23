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Dünya Timipre Sylva: (SPDC) Petrol koridorunda 265 kaçak rafineri bulundu! Dev firmaya ait
Dünya

Timipre Sylva: (SPDC) Petrol koridorunda 265 kaçak rafineri bulundu! Dev firmaya ait

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Nijerya'daki Shell Petrol Geliştirme Şirketi'nin (SPDC) petrol koridorunda yaklaşık 265 kaçak rafinerinin bulunduğunu söyledi. Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olarak göze çarpıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:53:00 - 2022-09-23 15:58:54
Timipre Sylva: (SPDC) Petrol koridorunda 265 kaçak rafineri bulundu! Dev firmaya ait

Sylva, "Petrol Üreticileri Ticaret Bölümünün 60. Yıl Dönümü" programında yaptığı açıklamada, Nijerya'da devam eden vandalizm ve petrol hırsızlığının ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sylva, Nijerya'nın petrol hırsızlığıyla mücadele etmeye devam ederken yalnızca SPDC'nin petrol koridorunda yaklaşık 265 kaçak rafinerinin bulunduğunu kaydetti.

Vandalizm ve petrol hırsızlığının Nijerya'nın günde bir milyon varilden daha az ham petrol üretmesine yol açtığının altını çizen Sylva, hükümetin, yatırımcıların sektöre olan güvenini artırmak üzere sorunu çözmek için muhataplarla iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8. ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8. ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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