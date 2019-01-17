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TİM'den "İhracatta Sıfır Atık Seferberliği"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle:- "Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması"

17 Ocak 2019 Perşembe 17:05
TİM'den "İhracatta Sıfır Atık Seferberliği"

İSTANBUL (AA)- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen İhracatta Sıfır Atık Seferberliği projesini ihracata taşıyor.

TİM bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin ardından TİM Başkanı İsmail Gülle liderliğinde, “İhracatta Sıfır Atık Seferberliği” adıyla yeni bir proje başlattı.

Bu yıl içerisinde hayata geçirilecek İhracatta Sıfır Atık Seferberliği projesi, Türk ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türk ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması ise başarılı olacağının işaretidir” dedi.

TİM olarak projeye tam destek vereceklerini kaydeden Gülle “Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması. Bunun için süratli bir şekilde sertifikasyon süreci başlatacağız. Üniversitelerde proje yarışmaları düzenleyeceğiz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:05
  1. Sıfır Atık Projesi
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